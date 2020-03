En la reunión analizaron la evolución de la pandemia de coronavirus y tomarán una decisión respecto a la continuidad de las clases.

Tras la reunión interministerial, Alberto Fernández, junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, anunció drásticas medidas ante el avance del coronavirus.

Se interrumpen las clases y todas las actividades no esenciales hasta el 31 de marzo. Además, se suspenden los espectáculos teatrales, deportivos y musicales.

También se licenciará a las personas mayores de 65 años y se cierran todos los parques nacionales.

"Tomamos la decisión de suspender las clases desde mañana hasta el 31 de marzo. Lo hacemos con el propósito de minimizar el tránsito de los alumnos y del virus. Que no se dicten clases no significa que las escuelas vayan a estar cerradas. Sino que por 14 días los alumnos no tendrán clases", dijo el Presidente en una conferencia de prensa.

"Hemos tomado otras decisiones: la más importante es que hemos cerrado la frontera de la Argentina por 15 días", agregó.

"Durante los próximos 15 días nadie podrá ingresar al país salvo los argentinos y extranjeros residentes", dijo el mandatario.

"El episodio del coronavirus ya no viene sólo de Europa, sino que afecta a países limítrofes y a nosotros mismos. Por las fronteras terrestres vienen turistas que vienen de las zonas de riesgo", explicó.