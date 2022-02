En la inauguración del nuevo Hospital Noroeste, el gobernador Juan Schiaretti no dejó pasar la oportunidad para cuestionar la metodología del reparto de subsidios al transporte, a la que calificó como "absolutamente desigual".

"Esta metodología debe ser cambiada". Schiaretti aseguró que con la aplicación de "tres parámetros objetivos" será posible que "todas las jurisdicciones reciban la parte que les corresponde". Con su tono y retórica habitual, criticó duramente lo que él considera las bases de "un país unitario".

El gobernador de la provincia de Córdoba no se contenta únicamente con un reparto más racional de los recursos volcados al transporte. No es esa toda la disputa política que despliega. "No es solución que le quiten los subsidios a CABA para intentar mitigar la injusticia que hay con el interior".

En su última apertura de sesiones en la Unicameral, el pasado 1º de febrero, Schiaretti exigió que se eliminen las retenciones al complejo lácteo, manisero y de legumbres. En ese momento acusó a la administración central de una manera bastante gráfica: "nos meten la mano en el bolsillo".

"En el transporte de pasajeros, el AMBA pasó a concentrar el 83,2% de los subsidios. En energía eléctrica, las empresas Edenor y Edesur recibieron $112 mil millones de subsidio. Lo mismo sucede con las cloacas y el agua"

En la tarde de este miércoles, Schiaretti exigió "una ley que diga, con parámetros objetivos, cómo se reparten los subsidios".

Qué dicen los números

La consultora Politikon Chaco, en base a reportes del Ministerio de Transporte de la Nación, analizó los fondos destinados al transporte de pasajeros según la región del país. La cuestión del reparto de subsidios y sus criterios viene siendo debatida durante los últimos días, a raíz del cruce entre Nación y CABA por el futuro de la jurisdicción de 32 líneas de colectivos con recorrido dentro de la Ciudad Autónoma. Esta treintena de líneas demanda subsidios nacionales por un total de $ 14.000 millones.

Durante el año 2021, a través de diferentes mecanismos e instrumentos legales, se distribuyeron $123.482,2 millones en subsidios al transporte público de pasajeros. Sin embargo, tal y como se está debatiendo en la actualidad, existe una alta concentración de esos recursos en el AMBA, jurisdicción que concentró el 77,9% de ese total durante el año, equivalente a la suma de $96.215,2 millones. El resto de las provincias (incluyendo el interior de la provincia de Buenos Aires, no abarcada por el AMBA) recibió $27.266,9 millones.

Desagregando por regiones, incluyendo el AMBA, la que le sigue en mayor participación de recursos asignados sobre el total es la Pampeana, con el 9,5%, donde cobra fuerza el peso de jurisdicciones como Córdoba (3,8%) y Santa Fe (3,2%). En tercer lugar, quedó el NOA (5,3% del total), con Tucumán (2%) como principal beneficiaria.

El orden e impacto de la distribución de subsidios se altera si se mide las mismas en función de la población: por un lado, se sostiene el AMBA como la principal beneficiada ($6.599,7 por persona frente a un promedio nacional de $2.695,). Cuyo se encuentra en segundo lugar, con subsidios equivalentes a unos $1.367,1 por habitante. Le sigue el NOA con $1.140,6, y recién en el cuarto lugar vemos a la región Pampeana, que totaliza unos $765,2 por habitante.

En términos interanuales, hubo una sola región que recibió una actualización menor al Índice de precios al Consumidor relevado por INDEC: Cuyo recibió una variación interanual corriente de 48,6%, por debajo de la inflación de 2021 estimada en 50,9%.

Es claro que el promedio total nacional está fuertemente influenciado (al alza) por la asignación de AMBA, debido a que en ninguna otra región la medición per cápita supera los $1.200. Según el censo de 2010, cuenta con 14.800.000 habitantes, que representan el 37% de los habitantes de la Argentina. ¿Cuáles son los parámetros objetivos que plantea Schiaretti para una futura ley de subisidios? Es algo que muchos quisieramos saber.