Este domingo 1 de marzo, Alberto Fernández inaugura las sesiones ordinarias en el Congreso. Con el inicio del nuevo período legislativo, se hace efectiva la renuncia de la diputada Elisa Carrió.

“Hoy cumplo 25 años de estar al servicio de la representación que parte del pueblo de la nación me dio, tanto en la provincia del Chaco como en la Capital Federal y como en todo el país. Muchas gracias por toda esa confianza de muchos, de pocos, de millones, de 500 mil”, expresó la diputada en un audio difundido por redes sociales.

Y agregó: "quiero pedirles que no estén tristes. Siempre voy a estar espiritualmente y voy a poner el cuerpo y el alma cuando me necesiten. Pero ya no resistiría nuevos rechazos y humillaciones por parte del Parlamento".