Tsunami electoral de La Libertad Avanza: cómo votaron los cordobeses

En Córdoba capital, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo 44,18% de los votos, con el 99,39% de las mesas escrutadas. En dicha localidad, el oficialismo provincial Provincias Unidas (PU), de Juan Schiaretti, cosechó un 25,31%.

Por su parte, Defendamos Córdoba, alcanzó un 8,29 %.

De este modo, cinco bancas obtuvo la fuerza de Milei, tres para el peronismo provincial y una banca para Natalia De la Sota.

En los departamentos de la provincia, LLA ganó en 19 de los 26 distritos, superando claramente a Provincias Unidas.

La participación electoral fue la más baja desde el retorno de la democracia en 1983, ubicándose alrededor del 65%.

“Zonas calientes” del voto violeta

En la capital cordobesa hubo seccionales tradicionales de otros espacios políticos que comenzaron a inclinarse al candidato de LLA, Gonzalo Roca.

Por ejemplo, en seccionales como Don Bosco, Poeta Lugones, Granja de Funes o Quebrada de las Rosas, Roca superó el 50% del padrón. En este sentido, en el Cerro de las Rosas el porcentaje fue de alrededor del 65%.

En sectores de altos ingresos de barrios privados, como Las Delicias o Lomas de la Carolina, se alcanzó incluso un 82,78 % de votos para LLA: 8 de cada 10 electores votaron por el cambio.

En los barrios más humildes también hubo una clara victoria, aunque con porcentajes algo menores (rondando el 40 %).

Hubo excepciones, como Villa El Libertador, donde el peronismo provincial obtuvo una leve ventaja sobre LLA.

El mapa interior

LLA se impuso en 19 de los 26 departamentos de la provincia.

A modo de ejemplo podemos señalar el Departamento Río Cuarto, donde en la capital departamental registró un resultado para LLA de 46,6%, frente al 24,2% de PU.

En el Departamento General Roca, LLA se posicionó como fuerza dominante en varias localidades: en Huinca Renancó alcanzó 37,7%, con PU en 20,9%.

Mientras que en el Departamento Juárez Celman la pugna estuvo más pareja; en General Deheza LLA obtuvo 51% frente a 21% de PU.

Las excepciones fueron las victorias de PU en algunas regiones del norte y oeste provincial: ganó en departamentos como Departamento San Alberto (36% vs LLA 30%), Departamento Minas (54% a 21%) y Departamento Cruz del Eje (36% a 25%).