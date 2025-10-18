Una vez más, un acto del presidente Javier Milei terminó con incidentes. En este caso, ocurrió en Tres de Febrero, Buenos Aires, luego de que el primer mandatario realizara una caminata proselitista en esa ciudad, en la previa a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

La protagonista fue una mujer, quien terminó peleándose y agrediendo a manifestantes contrarios a La Libertad Avanza (LLA) y a un reportero gráfico.

Pese a que Gendarmería Nacional implementó un fuerte operativo de seguridad para custodiar al presidente y a sus candidatos, Diego Santilli y Karen Reichardt, al finalizar el acto una mujer se trenzó con los manifestantes: primero solo mediante insultos y gritos, pero luego sacó un cartucho de gas pimienta y comenzó a rociarlos.

Cuando finalmente fue detenida, la Policía le incautó un cuchillo entre sus pertenencias.

Los fotógrafos que cubrían la actividad presidencial registraron los incidentes que provocó la agresora. Entre ellos estaba Antonio Becerra Pegoraro, del diario Tiempo Argentino, a quien la mujer comenzó a perseguir y a correr por la calle junto a otros militantes libertarios.

Finalmente, el reportero gráfico logró refugiarse en un supermercado, el mismo desde donde minutos antes había hablado a sus seguidores el presidente Javier Milei.

“Me comenzó a perseguir junto con otros militantes; alcancé a entrar a un supermercado y refugiarme entre dos góndolas. Yo estaba con mis dos cámaras a cuestas”, comentó Becerra al resto de los medios presentes.

Finalmente llegaron los policías y lo protegieron.

Cerca de la madrugada de este sábado, Antonio Becerra Pegoraro hizo la denuncia de los hechos en la Comisaría 7.ª de El Palomar.

Otro periodista, Fernando de la Orden, en este caso del diario Clarín, fue testigo presencial de lo ocurrido. “Yo estaba en un auto enviando las fotos al diario y, en un momento, vi que estaban persiguiendo a Becerra entre tres o cuatro personas, además de la mujer. Me bajé y salí a correr detrás de la secuencia, gritándoles que se trataba de un fotógrafo trabajando. Mientras corría, escuchaba cómo los militantes marcaban en qué góndola estaba Becerra”, reconstruyó el fotorreportero.