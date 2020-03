El gobierno nacional confirmó este martes el aumento al 33% en las retenciones a la soja desde el 30% actual, y señaló que habrá una segmentación para productores a partir de las mil toneladas de producción, además decidió la incorporación del maní a la economía regional.

Tal como ocurrió en el año 2008, en el gobierno de la provincia de Córdoba esta medida no está bien vista, ya que se considera que no es una forma de alentar a la producción.

"Nuestros diputados nacionales en diciembre han votado en contra de este aumento, creo las retenciones no son un buen impuesto, lo que pasa es que este país vive en emergencia." así lo expresó Sergio Busso, el titular de la cartera de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba en diálogo con Pensavalle Informa en Radio Universidad de Córdoba AM 580.

Sin embargo el funcionario comentó que tiene mucha expectativa de poder llegar a un acuerdo con la Mesa de Enlace, con la que se han estado reuniendo en los últimos días.

"Conceptualmente sabemos que las retenciones no son algo que estimule la producción, por el contrario por ahí en muchos de los casos la penaliza.", afirmó Busso.

"Nosotros somos respetuosos de lo que la Mesa de Enlace pueda analizar como medidas de acciones ante algo que no nos conforma, obviamente nosotros representamos otro tipo de intereses, tenemos que defender intereses generales.", reflexionó.

Además mencionó que en nuestra provincia la relación con la Mesa de Enlace es buena, se trabaja de manera conjunta con temas como la competitividad, la infraestructura, el cuidado de los recursos.

"El tema de las retenciones viene de hace mucho tiempo, vino para quedarse, el país está en una situación macroeconómica compleja y nosotros siempre alentamos a su crecimiento", comentó.

En cuanto a la baja en la retención al maní y la incorporación en la economía regional, el titular dijo: " Todo lo que significa reducir, significa estimular, ese es el camino que tiene que significar que el esfuerzo pueda ser coyuntural y que podamos tener a mediano y largo plazo una buena política productiva es buscar estímulo e incentivo."

"Estas no son buenas noticias, porque para la producción no ayuda, lo que pasa es que uno no puede perder el contexto de la macroeconomía que vive el país, entonces es bastante difícil encontrar el equilibrio en este sentido.", concluyó.