Verónica Sikora es abogada y candidata a intendenta de la ciudad de Córdoba por La Libertad Primero. Este 23 de julio, competirá en las elecciones municipales.

La candidata habló en Ponete al Día por Radio Universidad sobre sus propuestas y sus vínculos con Javier Milei.

Siendo realista, la abogada remarcó "nosotros aspiramos a ser la tercera fuerza". Por el momento, esperan ocupar bancas en el Concejo Deliberante. “Hoy tiene que haber una verdadera oposición en la ciudad de Córdoba. Hoy no la veo. Son una mezcla de personas que se han adosado a un partido u otro y que se van juntando y viendo lo que les conviene”, declaró.

“Arrancamos hace un año y medio a formar estructura acá en Córdoba, posterior a que Javier Milei me invitara a debatir en su escenario con él sobre la reforma laboral”, remarcó.

Y agregó: “eramos 4 o 5 personas y ahora somos arriba de 2500 personas militando en la calle”.

Propuestas

La candidata liberal detalló algunas propuestas de su plataforma electoral. Sikora expresó que implementaría un “plan motosierra” adaptado a nivel municipal.

"Hay que achicar y reestructurar el estado municipal", afirmó.

Sikora explicó que La Libertad Primero contrató a economistas para analizar la estructura municipal. “Detectamos que algunas secretarías son necesarias como Salud y Educación. Detectamos otras falencias también. Algunas no están brindando un servicio útil y tienen partidas presupuestaria”, aclaró.

Y agregó: “partimos de una base que nadie dice. Nadie dice que Córdoba tiene déficit fiscal, ni cuánto, ni cómo se va a financiar. En 2023, se deja una deuda enorme. Esa deuda se va a financiar con bonos y letras que van a vencer en 2027 cuyo garante es el Banco de Córdoba”.

La abogada afirmó que la ciudad tiene una deuda de 4.166 millones de pesos. También apuntó contra los cargos políticos en la Municipalidad. “Hay 550 funcionarios políticos que gastan 200 millones de pesos mensuales”, explicó.

“Se puede desendeudar. Que el dinero que se ahorra de la política vaya a los servicios de Córdoba. Una vez que nos acomodemos en los 180 días estamos en condiciones de iniciar el plan de fomento socioeconómico de mano de los privados”, remarcó.

Seguridad y transporte

En tema de seguridad, Sikora afirmó que las propuestas de Rodrigo De Loredo y Daniel Passerini son “disparates”.

“Lo factible es plantear un plan de seguridad barrial fija y permanente. Hay una ley provincial que prevé una policía barrial”, afirmó.

También propuso crear un “circuito tecnológico” con cámaras con identificación facial y articular con la seguridad privada.

Sobre taxis y remises, Sikora afirmó que sufren grandes cargas impositivas a cambio de pocas contraprestaciones. La candidata está a favor de Uber y Cabify y propuso desregular la actividad.

La polémica con Luis Juez

Durante las elecciones a gobernador, Sikora protagonizó una polémica.

“Cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebé -me refiero a una persona que no se valga por sí misma, que necesite la asistencia permanente- no va a votar con el hijo mostrando ahí. No sé, es como muy bajo, muy bajo. Yo personalmente lo dejaría con su madre. Estoy cansada de lo que estoy viendo. Estoy harta. Me parece deplorable, deplorable la política que tenemos. Es asquerosa”, había expresado Sikora en redes.

La candidata afirmó que estaba arrepentida por sus declaraciones. “Fue un dicho desafortunado. Estuvo mal, me arrepentí y me disculpé, hablé con Juez”, declaró.

Y añadió: “Por añadidura lastimé gente. Empecé a capacitarme. Hay mucha desinformación. Es un tema muy amplio. Hay muchos tipos de discapacidad que requiere un tratamiento distinto”.

Javier Milei

Sikora destacó: “Soy del espacio de Milei y creo en la idea de la Libertad”.

A su vez, remarcó: “Yo no creo en los mesianismos, ni en idolatrar a las personas. Creo en los proyectos porque eso es lo que traspasa”.

La candidata también aseguró que habla con el economista porteño y que él mismo le ofreció ser candidata a diputada nacional en Córdoba. Sin embargo, la abogada lo rechazó porque ya era candidata municipal.

Sobre la denuncia de ventas de candidaturas, Verónica Sikora afirmó: “sería triste si fuera verdad. Mi experiencia no me consta. Integramos la lista por mérito. Nadie pidió plata. Yo me he manejado directamente con él. No me pasó a mí”.