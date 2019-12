Pablo Guzzi, gerente de entendimiento de cliente y analítica avanzada en YPF, desarrolló un algoritmo que genera un score de "emociones" en distintas situaciones. Guzzi es científico de datos y compartió un video donde se puede ver, cuadro por cuadro, el nivel de cada emoción de los funcionarios que participaron de la jura de Alberto Fernández.

Publicado por Página 12, las imágenes muestras como el sistema puede traquear por cara y seguir, por ejemplo, las emociones del rostro de Mauricio Macri, de Cristina Fernandez y de Alberto Fernández, entre tantos otros que estaban presentes en el recinto.

Según explicó el científico, la idea nació como un hobby hace un año, cuando jugaba con su hijo a encontrar a Wally. "Me disparó la idea de trabajar un modelo de análisis de imágenes en computadoras y me puse a buscar a Wally en los libros de mi hijo. Empezaron a surgir oportunidades de desarrollo, y me puse a desarrollar este modelo que reconocía emociones en las caras. Tiene una red neuronal convolucionales (CNN, la sigla) que reconoce caras, tantas como existan, dependiendo de cada foto", explicó.

Cada uno de esos rostros reconocidos son analizados por el algoritmo y los compara con patrones de caras enojadas, felices y tristes. Así, estas variables son las que "terminan determinando que una cara sea de una u otra manera". El modelo tiene 30.000 fotos y se aplica a cualquier video, incluso en tiempo real. "Se trata de un modelo matemático. La tecnología es deep learning, y se trata del entrenamiento de diferentes algoritmos basados en fotos", indicó.

Guzzi está trabajando en ampliar el algoritmo y que segundo a segundo vaya analizando niveles de sentimiento. La próxima etapa es ver la relación entre dos caras para entender la relación entre las personas.