La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, aseguró que el proyecto de Reforma Judicial no modifica el número de integrantes de la Corte Suprema. Además consideró "inaceptables" ciertos "privilegios" de los que gozan los magistrados, en el marco de una justicia "que no llega a demostrar que es igualitaria".

"El Presidente no propuso la ampliación de la Corte entonces, en forma increíble, había sectores que habían convocado un cacerolazo frente a algo que no había sido propuesto y frente a un proyecto que no había sido leído", apuntó.

"La percepción es que tenemos una justicia que no llega a demostrar que es igualitaria, proba, que no es pendular y la ciudadanía en general percibe que la justicia no anda bien", sostuvo la funcionario en una entrevista a Clarín.

"Acá hubo un compromiso del Presidente en su campaña, que quería terminar con privilegios en la Justicia", recordó la funcionaria y juzgó "inaceptable que jueces y juezas no paguen igual que el resto de los ciudadanos impuesto a las ganancias" y que tengan "un régimen jubilatorio de privilegio".

Además se manifestó en contra de la marcha de mañana, convocada por sectores opositores. "En un momento tan difícil, donde está tensionado el sistema de salud y tenemos muy altos niveles de contagio, no parece prudente, parece riesgoso", dijo.