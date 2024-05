“¿Fue traumática la pandemia?” La pregunta se desliza entre tantas otras a lo largo de un nuevo libro de la colección “Divulgación” de la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿Algo nuevo ante el trauma?, compilado por Pilar Ordoñez y un equipo de psicoanalistas que durante algunos años y bajo distintas nominaciones, dictó en la Facultad de Psicología el seminario electivo Actualidad de la clínica del trauma. La pregunta sorprende, no es una elección forzada “por sí o por no”, implica ahondar en un fenómeno (el trauma) y un acontecimiento reciente del que todavía no conocemos sus consecuencias.

Otra pregunta, ¿es el trauma una causa? ¿es una consecuencia?, igual podríamos preguntar de la pandemia, depende de la perspectiva, aunque el libro no se detiene exclusivamente en ella. El texto consta de una serie de entrevistas a reconocidos psicoanalistas de distintos lugares del globo concernidos en su práctica y producción epistémica sobre la urgencia, los eventos traumáticos, etc.

El formato entrevista introduce ese elemento extraño y abierto: la pregunta. Vivimos (y quizás ese sea uno de los traumas de esta época) en tiempos de respuestas y certezas; los libros que circulan, muy pocas veces, nos acercan preguntas (basta pasar por las bateas de las librerías y ver los títulos: ¿Cuántos comienzan con ese pequeño gran signo de interrogación?). Esta es una de las grandes virtudes de este formato que puede incluir la sorpresa y la improvisación. El entrevistado está obligado a responder desde “cero”, porque ninguna pregunta es igual, y porque ya no dirá lo mismo que dijo en el ensayo que escribió. Hará una deriva, introducirá un cambio, se le ocurrirá otra idea.

Ese es el espíritu de este libro: no solo explorar con rigor un tema complejo, sino hacerlo desde lo más vivo que tiene la práctica analítica: la palabra hablada, dada ahora a leer al público en general, para que pueda acercarse a ciertos conceptos complejos, no a partir de respuestas grandilocuentes si no de preguntas y repreguntas. Lo nuevo, como propone el título, no depende de buenas indicaciones o diagnósticos, lo nuevo depende de la pregunta, de sus insistencia, de los cambios que introducidos en sus términos.