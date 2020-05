A casi 70 días de cuarentena en Argentina, la médica Belén Ferro Moreno compartió en su cuenta Twitter una fotografía en la que se puede ver cómo queda su cara después de haber finalizado su turno en la guardia donde trabaja.

así termine la guardia, en una ciudad donde todavia “tenemos la suerte” de no estar desbordadxs. a los medios de comunicacion que avalan que “el virus no existe” o que lo que importa es la economía, que arengan a la gente a salir a la calle, los quiero presos. pic.twitter.com/4oQzovnXSG — Bel Ferro Moreno (@belferromoreno) May 27, 2020

"Así termine la guardia, en una ciudad donde todavia “tenemos la suerte” de no estar desbordadxs. a los medios de comunicacion que avalan que “el virus no existe” o que lo que importa es la economía, que arengan a la gente a salir a la calle, los quiero presos", escribió junto a la imagen que se viralizó al instante, sumando más de 35 mil 'Me gusta' y cerca de 9 mil 'RT'.

Belén Ferro Moreno es Médica de Familia, docente del Departamento de Ciencias de la Salud - Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, y Endocannabinologia de la UNLP (Universidad Nacional de La Plata).