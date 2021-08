Al cumplirse un año del asesinato de Valentino Blas Correas, a manos de agentes de policía en la ciudad de Córdoba, su madre lo recordó como su "bebé" y reclamó un cambio en la fuerza.

"Lo más hermoso fueron los mensajes de sus amigos desde lo más profundo de sus corazones. Lloré un rato largo pero sentí el orgullo de mamá", dijo Soledad Laciar este viernes en una entrevista por Canal 10.

Antes de la marcha del silencio, que encabezará la familia de Blas junto con otros allegados de víctimas de violencia institucional, la madre del joven de 17 años pidió que el gobierno provincial escuche el reclamo de cambio dentro de la Policía.

Ver: Asesinato de Blas Correas: “La investigación fue muy compleja”

"Yo no me comprometía, me quedaba con un titular, me tuvo que pasar que me asesine un hijo la policía para comprometerme", reflexionó Soledad en el piso de la Crónica de Mediodía.

A la hora de recordar a Blas su mamá dijo: "Era muy noble, algo malhumorado pero fue mi bebé 17 años".