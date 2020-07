Tras varias idas y vueltas, el martes pasado parecía que se había solucionado el conflicto del transporte urbano en Córdoba capital. En ese momento, se anunciaba con tono exitoso que este jueves volvería el servicio.

Sin embargo, este miércoles hubo inconvenientes y dudas en torno al acuerdo que firmaron la UTA y la Municipalidad y, finalmente, este jueves solo habrá una vuelta parcial del servicio. Por las calles circularán las unidades de Coniferal y Tamse.

Las unidades de la empresa municipal informaron que seguirán con el plan de contingencia y desde Coniferal adelantaron que la normalización del servicio tardará unos días.

Por su parte, los corredores a cargo de Aucor y Ersa no funcionarán ya que los trabajadores continuarán con la medida de fuerza. Los choferes afirman que no recibieron el monto acordado y, aunque tenían expectativas para que se solucione por la tarde, no hubo arreglo.

Desde Ersa aseguran que depositaron lo que corresponde, monto que no incluye un ítem que los trabajadores reclaman y que Coniferal sí abonó. Aucor, por su parte, no se expresó al respecto.

El intendente de la ciudad, Martín Llaryora, dijo este miércoles que tomará acciones drásticas si el conflicto no se soluciona. "Yo puedo tomar acciones pertinentes; no podemos ser rehenes de ningún grupo tanto empresarial como de trabajadores”, precisó.