La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, recomendó que aquellas personas que presenten resfríos, no subestimen la situación y contactar al sistema de salud para descartar que se trate de un caso de Covid-19.

"Cualquier resfrío en este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario”, manifestó la funcionaria en la conferencia donde se brinda el reporte diario de la pandemia en el país.

Ante la asistencia médica a algunas personas por parte de los programas CuidAr o DetectAr, "cuando se busca a los contactos estrechos, una situación frecuente es que personas con síntomas leves no hubieran consultado si no iban a sus casas. No jerarquizan a un resfrío como coronavirus", precisó Vizzotti.

Advirtió que en este contexto de la pandemia "en la vigilancia de virus respiratorios entre la semana 1 y la 22, de las 17.741 muestras que dieron positivas para respiratorios, el 95% es positiva para covid19 y solamente 2 % da positivo de adenovirus, 2% influenza y el 1% parainfluenza positivo", precisó.

La funcionaria detalló que la detección temprana es importante para evitar el contagio, mencionando que la edad mediana de contagios es de 36 años pero la mediana edad de muertes es de 75 años.