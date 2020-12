Hoy martes comienza a debatirse en Senadores el proyecto de legalización del aborto luego de la media sanción en Diputados. En ese marco, el Presidente de la Nación, quien envió el proyecto en primera instancia, habló en una entrevista con la TV Pública para dar sus últimas opiniones en la previa.

En primer lugar, Fernández destacó que la legalización es importante por dos motivos: "Para las mujeres tiene que ver con derechos de la mujer, y para muchos es un problema de salud pública".

En este sentido, afirmó que en efecto se trata de un problema de salud pública: "El resto es todo hipocresía, decir que no existe es un acto de hipocresía".

Además, el Presidente dejó en claro que la legalización del aborto fue un tema que él trato en campaña y significaba una arista de su proyecto de gobierno: "No engañé a nadie, no lo saqué de la galera porque el momento político me resultaba oportuno"

Por otro lado, comparó el tema del aborto con otros temas que antes eran discutidos, como la unión de personas del mismo sexo o el divorcio y expresó que "hay una Argentina hipócrita que lo niega" al aborto así como negaba a esos temas anteriormente.