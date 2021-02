Estela González - Fallecimiento de Mario Pereyra - Entre Nosotros Rebeca by cba24n.com.ar

Luego de poco más de 3 meses del fallecimiento por Covid-19 de Mario Pereyra, una de las figuras más importantes en la historia del periodismo cordobés y locutor de Cadena 3, su mujer Estela González fue entrevistada en el programa Entre Nosotros Rebeca de AM 580 recordando la partida de su marido y también criticando fuertemente las disposiciones del COE Córdoba.

"Mi marido desapareció, nadie lo vio, no permitieron un escaso velatorio, solo cremación", señaló Estela González.

Estela, quien también transitó gravemente la enfermedad por coronavirus, lamentó la manera y las decisiones que tomó el COE, luego de recibida el alta y conocer la noticia del fallecimiento de su esposo: "Salí de terapia y fui a una habitación donde estaban mis dos pollitos y pregunté por el papi. La mayor me dijo que había muerto hacía 9 días y que no los habían dejado acercarse, que solo buscaran una funeraria que se haga cargo", admitió.

Además señala con profundo dolor: "Así fue que cuando volví a mi casa me esperaban con una urna con sus cenizas. He tenido otros duelos pero no fueron como este. Nadie vio muerto a Mario".

Así mismo, "Estelita" como la llamaba su esposo Mario Pereyra, arremetió contra el organismo: "Hemos estado un año obedeciendo a unos señores que con sus horrorosos dictámenes nos han aislado de los seres queridos".

