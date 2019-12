A través de Facebook se viralizó un video que ha sorprendido a los usuarios, debido a la respuesta de un niño ante el reto de su madre por portarse mal en colegio y siempre llegar tarde.

“Tú te portas mal todos los días en el colegio, todos los días llegas atrasado”, dice la mujer, a lo que el pequeño responde entre lágrimas: “Igual el colegio no fue inventado por Dios, fue por un señor loco que ni siquiera pensaba qué hacer con los niños”.

Ante semejante respuesta, su mamá le pregunta quién le dijo eso y el niño vuelve a sorprender con una hilarante respuesta: “Todos lo saben, menos tú y mi papá”.

El protagonista, llamado Mateo, cautivó la atención de los usuarios de todas las redes sociales donde fue compartido el video, ya que además de Facebook, fue publicado en Twitter y Youtube. Algunos internautas sólo lo tomaron como un momento gracioso y/o tierno, mientras que otros apoyaron su postura y reflexionaron sobre el sistema educativo.

Yo me tomaría muy en serio lo que dice este niño. Pensemos en cuanto dura la jornada de un niño desde que lo despiertan, las vueltas que le da la ruta por horas, la jornada escolar y luego las tareas en casa. Es mucho más de lo que le toca a un adulto. ☝?

— Nórida Rodríguez (@Noridaoficial) November 20, 2019

Lo peor es que papás y profesores lo ven como un desadaptado y no como lo que en realidad es: una víctima de un sistema educativo que los pone a madrugar a las 4 am, que los obliga a ser máquinas repetidoras y que no enseña con amor.

Lo entendiste todo, hermoso pequeñuelo.

— Andrés F. Olivar Rojas (@andresfor1) November 19, 2019

Divino ! Ya quisiera yo haber tenido Esa clarividencia a Esa edad . Tan bello , como quisiera decirle a la mamá que tiene un hijo maravilloso :) que la educación es importante pero el sistema educativo es un desastre ‘ nos forman como si fabricando empanadas .

— Luis A Vargas (@luvagos) November 19, 2019

Jajajaj la tiene clara. Es momento de que los colegios cambien su método de enseñanza es arcaico. Se les olvidan de que los niños y niñas de hoy en día no serán adultos en el mundo actual.

— Geraldine Galvis ? (@GalvisGeral) November 19, 2019

Al parecer, el video fue registrado en Bogotá, Colombia.