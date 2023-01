"En América Latina, estamos en la misma encrucijada", entrevista con el filósofo Waldomiro J. Silva Filho

Este año nuevo en Brasil se vive con una intensidad memorable. Si bien el cambio de gobierno sucede cada primero de enero desde hace casi tres décadas, cada cuatro años, la magnitud política de la asunción de Lula Da Silva en lo que será su tercer mandato como presidente, marca un cambio de época sin precedentes.

Para abordar este acontecimiento social desde una matriz filosófica entrevistamos a Waldomiro J. Silva Filho, Profesor Titular del Departamento de Filosofía de la Universidad Federal de Bahía.

- ¿CUÁLES SERÍAN LAS CONNOTACIONES QUE LE DARÍAN A LA ASUNCIÓN DE LULA UN CARÁCTER HISTÓRICO?

- El tercer mandato de Lula que comienza en este primer día de 2023 significa la reanudación de los ideales de la democracia liberal y representativa en nuestro país, después de un corto período oscuro y trágico. Cuando dejó la presidencia en 2010 para su segundo mandato, Lula tenía un índice de aprobación del 80% y era reconocido como uno de los líderes mundiales más importantes. Recordemos, sin embargo, que a Lula se le había impedido disputar las elecciones de 2018 y este fue uno de los elementos decisivos para la elección de un presidente abiertamente de extrema derecha. Lula fue encarcelado durante 580 días y todo el mundo declaró que su partido, el PT, había llegado al final y que el propio Lula estaba muerto para la política. En 2020, el Tribunal Supremo de Justicia reconoció que Lula había sido víctima de un juicio ilegal, dirigido por un juez declaradamente parcial, movido por intereses políticos personales.

En 2020, el Tribunal Supremo de Justicia reconoció que Lula había sido víctima de un juicio ilegal, dirigido por un juez declaradamente parcial, movido por intereses políticos personales.

En muchos sentidos, la llegada de la extrema derecha a Brasil con Jair Bolsonaro reflejó un movimiento que viene sacudiendo a las democracias de todo el mundo. Europa y América han sido testigos del ascenso al poder de políticos y partidos de extrema derecha por la vía legítima del voto popular en Estados de democracias consolidadas, como Estados Unidos, Hungría, Italia, Reino Unido, etc. Estos agentes políticos arrastran una agenda xenófoba, conservadora en las costumbres, ultraliberal en las relaciones económicas, anticientífica, oscurantista, con ataques declarados a intelectuales, artistas y periodistas, y casi siempre apelan a una inspiración divina o mística para justificarse, una agenda que va en contra de la ideología histórica de la democracia.

Europa y América han sido testigos del ascenso al poder de políticos y partidos de extrema derecha por la vía legítima del voto popular

No olvidemos que el discurso abiertamente antidemocrático, a medida que se ha agudizado la polarización política, ha venido de la mano de acciones planificadas de producción y difusión de mentiras (fake news, posverdad) a escala industrial por las redes sociales, como ocurrió en las elecciones de Trump, Viktor Orbán y Jair Bolsonaro y en el Brexit. Estas cosas combinadas han creado lo que suelo llamar un atolladero moral y cognitivo. En este atolladero, instituciones como la prensa, la universidad, la ciencia, el Estado, el Congreso, etc. son atacadas y desacreditadas. Así, con el atolladero, la confianza pública y la posibilidad de desacuerdos legítimos, como el choque entre intereses sociales y partidistas, no tienen un terreno firme en el que moverse.

La elección de Lula en 2022, más que la derrota de un candidato de extrema derecha (que ya es muy importante), fue el resultado de una difícil y delicada construcción de un amplio frente democrático que reunió a partidos y movimientos de centro, centro-derecha y centro-izquierda. Opositores históricos, políticos y movimientos que habían estado en posiciones divergentes en el pasado reciente, convergieron, en torno a Lula, en defensa de la democracia. Quizá el gesto más emblemático sea el hecho de que Lula eligiera como vicepresidente a Geraldo Alckmin, un tradicional opositor de centro-derecha o derecha democrática. Por estas y otras razones, la victoria y la toma de posesión de Lula no son la victoria de un partido, ni la toma de posesión de un presidente que representa a un partido. Sin caer en lugares comunes, pero no puedo dejar de decir que esta es la victoria de la democracia.

Opositores históricos, políticos y movimientos que habían estado en posiciones divergentes en el pasado reciente, convergieron, en torno a Lula, en defensa de la democracia.

Esta victoria, sin embargo, es sólo un soplo de vida para nuestra democracia, como escribió Pablo Ortellado en Folha de São Paulo. No hay ninguna garantía de que los peligros que rodean a nuestra democracia hayan sido eliminados de forma definitiva o duradera. No conviene olvidar que la alianza que dio la victoria a Lula y parece darle la gobernabilidad es un montaje político difícil y frágil. Tanto los agentes políticos de la derecha como los de la izquierda pueden llegar a dificultar el mantenimiento de la alianza democrática. Debemos afrontar este momento como un punto de partida en el que nada está garantizado, como, en rigor, es común en todas las democracias.

Waldomiro J. Silva Filho es un filósofo con una amplia trayectoria como docente e investigador a nivel internacional. Como gran parte del campo académico ha participado activamente en la producción crítica del conocimiento para la transformación democrática de la sociedad. Sin pertenencia partidaria pero desde un compromiso ético analiza con esperanza y preocupación el momento presente que vive Brasil después de la presidencia de Jair Bolsonaro.

- ¿CÓMO CARACTERIZARÍA LOS 4 AÑOS DEL BOLSONARISMO EN EL PODER Y CUÁLES SON SUS MÁS PROFUNDAS CONSECUENCIAS?

Es importante destacar que Brasil es una república muy joven y una democracia aún más reciente y discontinua. A lo largo del siglo XX tuvimos dos largas dictaduras, una de ellas fue una sangrienta dictadura militar que tiene graves consecuencias hasta el día de hoy, sobre todo en el sentido de instaurar una lógica de corrupción en el seno de la máquina estatal y de violencia incontrolada en el aparato policial. Fuimos el último país de América en abolir la esclavitud y economistas y científicos sociales afirman unánimemente que Brasil es la democracia que preserva la mayor desigualdad social del planeta. Brasil es un país difícil de entender y de encontrar soluciones.

El período de los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016, interrumpido por un impeachment) fue el más largo de estabilidad democrática y avances sociales y políticos. A pesar de los graves problemas económicos enfrentados por el gobierno de Dilma Rousseff, sus elecciones equivocadas y sus decisiones políticas inoportunas con el Congreso Nacional, el inicio de la segunda década del siglo XX parecía anunciar el gran salto de la sociedad brasileña. Fue precisamente en este periodo cuando se instituyeron acciones políticas para hacer frente directamente a las grandes deudas sociales nacionales.

Por poner sólo algunos ejemplos, en este periodo hubo: (a) acciones de reparación social de las poblaciones afrodescendientes con políticas afirmativas, principalmente la política de cuotas socio-raciales en las universidades públicas, (b) la salida de Brasil del "Mapa del Hambre" de la ONU y el fin de la miseria que afectaba, hasta entonces, a cerca de 40 millones de personas, (c) la reglamentación del trabajo doméstico que es ejercido casi exclusivamente por mujeres negras pobres, (d) la instalación de la Comisión Nacional de la Verdad con la función de esclarecer los crímenes cometidos durante la Dictadura Militar (1964-1995), aunque sin poderes para castigar a los criminales; (e) creación de una ley contra la violencia de género; (f) reconocimiento de las tierras de los pueblos tradicionales, indígenas y quilombolas (descendientes de negros esclavizados) y de la dignidad de las personas LGBTQIA+.

Y fue precisamente en el vértice de este largo período de redemocratización de Brasil, que comienza con la Constitución de 1988 (conocida como Constitución Ciudadana) y culmina con la llegada al poder de un partido de centro-izquierda en 2003, cuando Brasil se vio acosado por una reacción de derecha conservadora que integró un complejo conjunto de elementos religiosos, económicos y políticos - por primera vez en nuestra historia, la derecha y la extrema derecha se presentaron en el escenario político sin disfraces ni máscaras liberales.

Jair Bolsonaro llegó al poder defendiendo un discurso basado en la refutación de la política (del juego político), la apología de la Dictadura y la tortura, el conservadurismo religioso y el neoliberalismo económico. En una famosa cena que tuvo lugar en Washington D.C. en 2019, Bolsonaro afirmó que su gobierno tenía la función de destruir todo lo que los gobiernos anteriores habían construido, afirmando que era un período que reinaba el comunismo y el globalismo (lo que sea que eso signifique en su mente) que había afectado la vida de las familias cristianas y los ciudadanos de propiedad (sic). En ese sentido, como proyecto de destrucción, de hecho, su gobierno fue muy competente y eficaz. Bolsonaro nombró ministros que practicaron acciones para destruir o desestabilizar todas las políticas públicas en las diferentes áreas de salud, educación y seguridad pública. El límite más caricaturesco fue la existencia de un Ministro de Medio Ambiente que apoyaba la deforestación de la selva amazónica.

Bolsonaro nombró ministros que practicaron acciones para destruir o desestabilizar todas las políticas públicas en las diferentes áreas de salud, educación y seguridad pública.

La cara más brutal de Bolsonaro se reveló ante la pandemia de Covid. Además de ser un negacionista y desdeñar el sufrimiento de las víctimas, promovió medicamentos de probada ineficacia contra la enfermedad (la famosa cloroquina), aplazó la adquisición de vacunas y fomentó y participó en aglomeraciones cuando los epidemiólogos recomendaban el aislamiento social... El resultado fue trágico, más de 700.000 muertos por Covid e innumerables supervivientes con secuelas imposibles de contar.

Desde el primer día, atacó a la prensa, negándose a conceder entrevistas y afirmando ser perseguido por un complot comunista. Creó dificultades para el acceso a la información estatal y desmanteló los organismos responsables de la transparencia y la regulación del Estado. Ha recortado fondos esenciales para programas sociales, educación y sanidad. A finales de 2022, el Estado brasileño está destruido y endeudado. Brasil vuelve a estar en el mapa del hambre y el número de personas con empleos formales es el más bajo de la historia. Paralelamente, formó un grupo conocido como el "gabinete del odio" encargado de producir mentiras para difundirlas en las redes sociales, lo que contribuyó a agudizar el desapego de la realidad de sus seguidores. Tuvo un mandato marcado por el mayor escándalo de corrupción de nuestra historia al distribuir fondos del Estado entre sus aliados durante la carrera electoral, dos dígitos de miles de millones de reales. Su familia fue acusada de numerosos delitos de corrupción, como la compra de 51 propiedades pagadas en efectivo, sin pasar por bancos e instituciones financieras. Finalmente, no reconoció su derrota en las urnas y enardeció a sus seguidores para que pidieran a las Fuerzas Armadas que dieran un Golpe Militar para que él volviera a la presidencia.

A finales de 2022, el Estado brasileño está destruido y endeudado. Brasil vuelve a estar en el mapa del hambre y el número de personas con empleos formales es el más bajo de la historia.

El autor de los recientes libros "Porque a Filosofia Interessa à Democracia" (2020, segundo Premio de la Associación Brasileira de Editoras Universitárias), "Procurando Razões" (2022) y "A Calamidade" (2022) enumera los principales desafíos que tiene el gobierno presidido por Lula en un contexto de urgencias y necesidades colectivas.

Creo que ya se ha afrontado el primer gran reto, con un resultado excelente. Lula consiguió reunir un gabinete formado por nueve partidos diferentes que expresan intereses distintos, pero que convergen en torno a una agenda democrática y a la lucha contra los principales problemas nacionales, como el hambre y la reanudación del crecimiento económico. Cabe agregar que incluso antes de asumir la presidencia, el período de transición entre noviembre y diciembre de 2022, Lula logró importantes victorias con el Congreso Nacional que le permitieron aprobar un Presupuesto y una base parlamentaria que garantizarán la gobernabilidad en los próximos años. El hambre que asola el país es sin duda la gran emergencia nacional. Hoy Brasil tiene 38.000.000 de hambrientos y casi 100.000.000 de inseguros alimentarios. Durante el periodo de transición, Lula consiguió que el Congreso aprobara una ley que garantizará un programa de transferencias monetarias llamado _Bolsa Familia_ , que proporcionará una renta básica a todos los ciudadanos. Este programa irá acompañado de otras acciones de protección de la infancia. Entre los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y Dilma Rousseff tardaron 20 años en sacar a Brasil del Mapa del Hambre de la ONU; ahora el nuevo gobierno tendrá muy poco tiempo para hacer lo mismo. La protección del Medio Ambiente y de los territorios de los Pueblos Originarios es otro gran reto. Jair Bolsonaro, en dos años, ha conseguido destruir todo el sistema de protección ambiental y de defensa de los derechos indígenas y quilombolas, hiriendo de muerte la Constitución brasileña. En los últimos años, Brasil ha acumulado récords de deforestación, incendios forestales y asesinatos de defensores de los bosques. Los nombramientos de Marina Silva, una de las ecologistas más importantes del mundo, para el Ministerio de Medio Ambiente, y de una indígena, Sonia Guajajara, para el recién creado Ministerio de los Pueblos Originarios, pretenden que Brasil vuelva a ser una referencia internacional en la protección de la naturaleza. Un reto que no es sólo brasileño, sino mundial. La educación pública en Brasil se ha vuelto catastrófica, especialmente ante la forma en que Jair Bolsonaro se ha comportado en la pandemia de Covid. Millones de niños están fuera del periodo regular de aprendizaje o fuera de las escuelas. Lula tendrá en el Ministerio de Educación a un ex gobernador y a una ex gobernadora del estado brasileño que es el caso más exitoso en Educación Básica, Ceará. Aunque el reto no se agotará en cuatro años de gobierno, será esencial definir políticas de Estado para la zona. La inflación y el desempleo afectan a toda la población, especialmente a los más pobres. El gobierno anterior fue incompetente en este ámbito y practicó la irresponsabilidad fiscal. El Gobierno actual tendrá que equilibrar la responsabilidad social (sacar a la gente de la pobreza, estimular la economía) con la responsabilidad fiscal, evitando el endeudamiento del Estado. Brasil se ha convertido en un paria internacional. Jair Bolsonaro fue incapaz de mantener relaciones bilaterales con la mayoría de las economías del mundo, especialmente con las democracias. Sus relaciones se han limitado a EEUU con Trump, Orban y algunas repúblicas. Bolsonaro ha roto una larga tradición de diplomacia itamaratiana. El nuevo gobierno deberá retomar su tradición y tomar la iniciativa en los ámbitos del medio ambiente y la defensa de la paz y la autonomía de los Estados. Las universidades, después de varios años de crecimiento y desarrollo, han tenido, en el gobierno de Bolsonaro, recortes de recursos que prácticamente hicieron inviable su funcionamiento. Como principal productora de ciencia y tecnología y formadora de profesionales e intelectuales, la universidad era vista como _enemiga_ del gobierno y de los valores cristianos. El nuevo gobierno debe reanudar las inversiones en universidades públicas y en ciencia. El gobierno de Bolsonaro, que tenía la seguridad pública como una de sus agendas, centró todas sus acciones en el armamento ideológico de la policía (la policía más violenta entre las democracias) y el armamento de la población. Según uno de sus decretos, cada ciudadano que se auto proclame Cazador y Coleccionista de Armas puede tener hasta 60 armas, incluido armamento pesado como fusiles, ametralladoras, pistolas de gran calibre y cientos de miles de cartuchos de munición; esto significa que cualquiera puede formar su propio ejército. El nuevo gobierno tendrá que _revocar_ todos los decretos que liberan la compra y tenencia de armas. Además, tendrá que invertir en nuevas políticas de seguridad pública.

La lista es casi interminable. Es como si volviéramos a la zona cero de nuestro civismo.

Sin embargo, el reto más dramático está relacionado con el propio resultado de las elecciones. No es excesivo recordar que 58.000.000 de brasileños votaron por Bolsonaro en 2022 -lo que significa que recibió más votos ahora que en 2018, cuando tuvo 57.000.000-. Y el país salió de esas elecciones tan polarizado como cuando entró. Bolsonaro se acostumbró a hablar sólo con su propio electorado, fidelizándolo, usando un lenguaje y haciendo guiños que respondían a sus expectativas y creencias, creando fuertes lazos de identidad con partes importantes de la población, como con los cristianos religiosos, los productores rurales, los policías y los empresarios.

Bolsonaro se acostumbró a hablar sólo con su propio electorado, fidelizándolo, usando un lenguaje y haciendo guiños que respondían a sus expectativas y creencias, creando fuertes lazos de identidad con partes importantes de la población, como con los cristianos religiosos, los productores rurales, los policías y los empresarios.

Lula tendrá el reto de _hablar a todos_ y ser escuchado por los que no le votaron. Esto crea un problema para segmentos de su propio partido, el Partido de los Trabajadores, y para alas de la izquierda y la extrema izquierda que quieren un gobierno centrado exclusivamente en la agenda izquierdista.

Como dice el activista Preto Zé, de la Central Única das Favelas, tener salud de calidad para todos y educación de calidad para todos es una agenda de _frente único democrático_ y no puede haber desacuerdo al respecto. Una vez resuelto este punto, se puede abordar todo lo demás. Lula tendrá que alcanzar las grandes demandas populares que están más allá de cualquier agenda de izquierda o derecha.

Sin dudas, lo que hoy acontece en Brasil, el país más grande de América Latina, traza una agenda que trasciende las fronteras y lo coloca en un centro de gravitación que proyecta su devenir en la actual inestabilidad política del continente. El cuadro de situación brasilero es común a las democracias Latinoamericanas en algunos aspectos centrales: La marcada polarización de las fuerzas políticas con el surgimiento de las derechas radicalizados; la crisis socioambiental por el cambio climático; y las economías primarias dependientes de las exportaciones en un mundo en guerra y con cíclicas debacles financieras.

El Brasil de la redemocratización, desde 1988, ha vuelto su mirada hacia América Latina, reconociendo que compartimos una tradición común, que sufrimos los mismos problemas en el proceso de colonización y en las disputas de los imperios del siglo XX. Estamos en la misma encrucijada. Reconocemos que nuestros socios son, en primer lugar, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina... Lo que ocurre en esos países y lo que ocurre en Brasil afecta a los demás. Estoy convencido de que este nuevo ciclo que comienza en enero de 2023 tendrá un impacto muy positivo en las democracias latinoamericanas.

Sobre los temas "polarización política", "medio ambiente" y "economía", mis consideraciones son las siguientes.

a) En sentido estricto, la polarización, como existencia de posiciones opuestas en cuanto a valores religiosos, económicos y políticos, no es un mal. Es natural que las personas que se han criado en tradiciones diferentes o que están vinculadas a grupos específicos tengan opiniones en desacuerdo. El liberalismo político surgió en Europa precisamente para legitimar los diferentes puntos de vista religiosos en Inglaterra y Francia. La ausencia de desacuerdo puede ser el efecto de otro mal político, el totalitarismo, cuando las opiniones diferentes no sólo no se aceptan, sino que se eliminan.

La democracia, por lo que veo, está asociada al _arte de la conversación_ sobre desacuerdos inevitables. La democracia es un entorno en el que las personas están dispuestas a exponer sus propias opiniones, escuchar las opiniones de los demás y someterse a acuerdos, aunque sean provisionales.

Lo curioso es que hoy se habla mucho de la "crisis de las democracias", pero, en general, la gente no es consciente de que las democracias en sociedades radicalmente plurales es algo nuevo. Sociedades compuestas por inmigrantes, diferentes grupos étnicos que reclaman la igualdad de derechos, hombres y mujeres que ocupan la misma posición de autoridad, personas LGBTQIA+ respetadas en su dignidad, diferentes expresiones religiosas que conviven pacíficamente... todo esto no tiene precedentes en la historia de las democracias liberales. La democracia es hoy una forma de aprender a vivir en este mundo plural y diverso.

b) América Latina posee la mayor cuna de bosques tropicales y agua potable del planeta. Se trata de un activo único en el mundo. El mundo dependerá de nuestra región para hacer frente a un cambio climático que ya ha causado tragedias en todos los rincones del planeta. El calentamiento es una realidad que amenaza la vida. Ciertamente, el gobierno de Lula liderará la defensa del medio ambiente en nuestra región y esto afectará a las fuerzas políticas y económicas del mundo.

c) Los gobiernos de centro-izquierda del PT siempre han defendido las relaciones Sur-Sur y la consolidación de las economías latinoamericanas, especialmente en torno al Mercosur y a las interacciones bilaterales entre socios de la región. Brasil es un gigante territorial y podría influir en la reanudación de este programa (aún inacabado). Un bloque económico sólido en la región hará que las economías locales sean mucho más competitivas, incluso en relación con Europa, Estados Unidos y Asia.

Por último, como he dicho antes, las democracias son acuerdos precarios, no hay garantías. Están los valores, la idea del interés común y la difícil voluntad de hablar entre iguales.