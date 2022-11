José Vega está detenido por la muerte del hombre tras el disparo que recibió tras la discusión que hubo entre ambos, por un problema que tenían sus hijos en el colegio.

El hombre se entregó a la Policía y todo indica que es el autor del disparo fatal.

Sin embargo tanto desde su defensa legal como de sus familiares, aseguran que “se defendió” de la víctima y que “era su vida o la del señor que falleció”. Así lo expresó Elina Vargas, su madre, en dialogo con Canal 10.

“Mi hijo está destruido, mi hijo es tan victima como el señor que falleció. El señor era victimario en su momento y ahora mi hijo es victima también, porque era la vida de él o la del señor”, sostuvo.

La mujer aseguró que la familia del fallecido está “ensañada” ahora con la suya. "Mi nuera no está ni en su casa, a mi me balearon la casa, a mí me duele tanto como a ellos porque no sé cómo sigue la vida de mi hijo ahora", destacó conmovida.

“Construía su vida con sus hijos y velaba por la vida de los 5 hijos de mi hermana que no tienen padre”, dijo.

Elina Vargas reafirmó que el hombre fallecido llegó a la casa de Vega, exigiéndoles salir a la puerta, con expresiones tales como “sino salen se las voy a dar a cada uno en un cajón”. Ante esto Vega habría tratado de calmar los ánimos diciéndole “ya está, son peleas de chicos” y que la victima habría insistido y que estaba armado.