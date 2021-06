¿Es necesario hacer un test de anticuerpos después de vacunarte?

El avance de la campaña de vacunación contra el coronavirus y las diferentes informaciones sobre la inmunización de las dosis puede llevar a confusiones sobre la necesidad de medir los anticuerpos.

En España diferentes campañas publicitarias abrieron la polémica al promocionar la realización de test. "Es la prueba de referencia para conocer si tiene inmunidad frente al virus tras haber recibido la vacuna", aseguraba un grupo hospitalario según publicó el DiarioEs.

Pero la mayor indignación llegó cuando en las calles de Madrid se pegaron afiches que decían: "¿Te han vacunado bien? Comprueba tu nivel de anticuerpos con una prueba ELISA IgG Post vacuna".

El Consejo General de Enfermería (CGE) salió al cruce de esta campaña y la reacción hizo que fuera levantada de las calles madrileñas.

"Este anuncio es erróneo y desafortunado. No, no le han vacunado mal porque las enfermeras saben hacer su trabajo y son profesionales. No siembren dudas sobre la vacunación para vender sus pruebas, ni mucho menos pongan el foco sobre el acto de vacunación o quienes lo llevan a cabo", expresó en su cuenta de Twitter.

A la hora de evaluar la pertinencia de hacer este tipo de test, los argumentos que lo desestiman de parte de las autoridades sanitarias son diversos.

En el artículo del DiarioEs la periodista Ester Samper señaló que la inmunidad al Covid-19 depende principalmente de la respuesta de los linfocitos T, que no se detectan con estas pruebas.

Además hizo referencia al riesgo de falsos negativos, que ocurren con mayor frecuencia en los test rápidos, y más aún si no detectan los anticuerpos que produce la inoculación de la vacuna (contra la proteína S o Spike). También hay que tener en cuenta que los test que se ofrecen detectan anticuerpos en base a la proteínas del coronavirus y no frente a la S.

"Mientras que un resultado de un test de anticuerpos positivo puede utilizarse para ayudar a identificar a las personas que podrían haber pasado una infección por el SARS-CoV-2, se necesita más investigación con respecto a las personas que han recibido la vacuna contra la COVID-19. Los test de anticuerpos autorizados actualmente para el SARS-CoV-2 no se han evaluado para determinar el nivel de protección que aporta la respuesta inmunitaria por la vacunación a la COVID-19", indicó la la Administración de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos (FDA).