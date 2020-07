La secretaria de Prevención y Acceso a la Salud de la provincia de Córdoba, Gabriela Barbás, confirmó a cba24n.com.ar que dieron negativos todos los testeos dispuestos al personal de la Clínica de la Ciudad, a internados y personas recientemente dadas de alta, y a los allegados a la mujer que estando internada dio positivo de Covid-19. Fueron alrededor de 60 análisis practicados.

De esta manera, en línea con lo consensuado con las autoridades de ese establecimiento de salud ubicado en la ciudad de Villa Allende, la clínica fue reabierta en las últimas horas.

“Nosotros pedimos el cierre de la clínica al conocerse el caso positivo de esta mujer de 83 años, hasta tanto se conocieran los resultados de los análisis practicados”, dijo Barbás, quien aseguró que desde ese nosocomio informaron haber cumplido con todas las medidas sanitarias.

Y, efectivamente, todos los contactos estrechos y personal dieron negativo de Covid-19. Por ende, esto demuestra en principio que la mujer que había recibido el alta epidemiológica, tras cursar semanas atrás la enfermedad, no contagia y no estaría cursando una vez más la enfermedad.

“Los dos últimos estudios dieron positivo mostrando por PCR restos de RNA viral y, por lo ocurrido, se estaría confirmando nuestra teoría. La mujer está recuperada, pero no dejamos de ver un caso atípico, es un caso raro, especial. Pero al mismo tiempo no es infectivo, no es contagioso. No es un virus vivo, no tiene síntomas como tampoco los tuvieron las personas analizadas”, dijo Barbás.

La funcionaria del área de salud hizo un llamado a la tranquilidad de la población al afirmar que la mujer “se ha recuperado, que quede claro, es un caso atípico, no debemos crear confusión”.

Igualmente, Barbás confirmó que se enviaron muestras al Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para que se estudie el caso en particular.

Finalmente, aseguró que “no hay evidencia científica contundente” para estimar que puedan existir casos de “re-contagios”. Incluso, opinó que “pensar en re-infección en poblaciones con una circulación comunitaria tan baja como la que tenemos en la provincia de Córdoba es muy poco probable”.

La mujer que volvió a dar positivo se encuentra asintomática y en buen estado de salud. Está internada en el Hospital Rawson de Córdoba y, fuentes médicas, aseguran que todos los estudios complementarios realizados ratifican la estimación de que la mujer no cursa otra vez el Covid-19.