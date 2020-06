Juan Pablo Caeiro - AM 580 / Pensavalle Informa by cba24n.com.ar

El día en que se produce un anuncio del que es parte el propio gobernador Juan Schiaretti, el panorama parece ir aclarándose, a modo positivo, en cuanto a la pandemia por coronavirus en la provincia.

En ese sentido, el infectólogo Juan Pablo Caeiro sentencia que "no ha cambiado nada" en el territorio, y ve como positivo "seguir con este esquema" de manejo de la cuarentena.

El contexto son poco más de 450 contagios y un total de 30 muertes a causa del virus.

El integrante del grupo de expertos que asesora a autoridades del Gobierno se muestra moderado, aunque "coincide" con apreciaciones recientes el ministro de Salud de Buenos Aires, Daniel Gollán, quien sombolizó que "abrir la cuarentena" significaría "tener cuerpos apilados en las calles".

En diálogo con radio Universidad, expresó: "Coincido con el Dr. Gollán. Pero ¿Imaginar esa imagen en Córdoba? Esperemos que no. Es una ciudad mucho más chica y no se puede comparar lo bueno y lo malo. Mi visión es optimista, pero no tenemos que irnos muy lejos con situaciones como las de Brasil y Chile".

Caiero muestra su mesura por la llegada del invierno, y pese a que remarca que "no me imagino la irrupción de una ola fuerte" de contagios en Córdoba, "tenemos que pasar junio, julio y agosto, que son los meses del invierno bravo".