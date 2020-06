El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, no descartó volver a la cuarentena más estricta si no se cumplen con las conductas de aislamiento: "Estamos aflojando en el momento en que menos tenemos que aflojar", dijo.

Las salidas masivas a correr por los parques y las protestas en las calles es lo que preocupa al funcionario nacional. “Estamos preocupados y mirando las medidas, no hemos tomado ninguna. Ayer a la noche (miércoles) hablé de esto con el Presidente (Alberto Fernández). Lo primero que hacemos es exhortar a la conducta colectiva y a no hacer esto que se está haciendo, se llame running o manifestación de la izquierda”, dijo González García este jueves a Radio 10.

Según Ginés, existe “intencionalidad política de algunos, de una minoría, que hace una manifestación para estar todos juntos, representando supuestamente a los débiles y los exponen a un riesgo inadecuado”.

“La manifestación nacional de la izquierda expone a los más vulnerables, parece que invocan el derecho a contagiar y contagiarse”, sostuvo.

Es por todo ello que no descartó volver a implementar medidas de cuarentena más fuertes en el AMBA. “Abrir (algunas actividades) fue una intención de esparcimiento acotado, para los chicos, la salud mental, contra el encierro. Hubo mucha presión mediática, me gustaría que haya la misma presión en cómo debe hacerse el aislamiento, y si no se hace tenemos que volver para atrás”, subrayó el titular de la cartera sanitaria.

“En el running se los ve uno al lado de otro, y uno se pregunta: ¿por qué no vuele el fútbol, que están todos uno al lado del otros? Pasé por (el barrio porteño de) Once y me asusté de la cantidad de gente, vendedores y personas. Eso no debe ocurrir en un lugar con la circulación viral que hay”, sostuvo, pero encendió las alertar por los contagios en el distrito capital.

“Hay mucha presión de colegas periodistas que salieron a hablar en nombre de la libertad y la Constitución, pero no sé qué libertad piden. O se deja que el mercado haga lo que quiera, como en Estados Unidos y Brasil, o el Estado se mete con una política y conducta seria para proteger a los que más necesitan. Estamos aflojando en el momento en que menos tenemos que aflojar”, se quejó el ministro.

Al ser consultado sobre la posibilidad de dar marchar atrás con las fases de apertura y volver a una cuarentena estricta, con aislamiento obligatorio total, Ginés respondió: “Lo decidimos según la información, según el monitoreo. Tenemos que cambiar la actitud de la gente, la responsabilidad no la cambia nadie, ¿qué vamos a sacar el ejército a la gente?”, se preguntó.

“El problema es la pandemia, y en la medida en que no respetamos la conductas de las que estamos orgullos, fuimos reconocidos a nivel mundial y por las que tenemos menores problemas respecto de otros países, a mi modo de ver, estamos hipotecando el futuro. Mi mirada es sanitaria no funeraria, pero uno ve las cosas que pasan en los países vecinos” y se preocupa, dijo el funcionario nacional.

“El problema que tenemos, sobre todo en el gran Buenos Aires y algunos barrios vulnerables de la Capital, es la tarea posterior a detección del contagio. Todo el mundo hace muchos esfuerzos y estamos todo el día detrás de esto, con el plan Detectar que hizo mucho. Tenemos reactivos de sobra y hemos hecho mucho stock e incorporamos 1.000 rastreadores más, que van casa por casa y tocan timbres”, remarcó.