La donación de sangre siempre es necesaria. Debido a la pandemia de coronavirus, hubo una gran caída de donaciones en la provincia de Córdoba.

En un comunicado, el Banco de Sangre de la UNC declaró: "las nuevas recomendaciones y la situación generalizada de temor, hacen que muchas personas no asistan a donar y no podamos contar con stock suficiente".

"A raíz de toda esta situación ha bajado el 80% las donaciones de sangre. Nos está afectando bastante", afirmó Nelda Gil del área de prensa del Banco de Sangre de la UNC.

Y agregó: "hoy por ejemplo tuvimos 7 donantes. Acá tenemos normalmente 25 donantes".

Actualmente, el Banco de Sangre de la UNC recepta donaciones pero con precauciones extra. Para evitar la aglomeración de gente, están implementando un sistema de turnos previos agendados por mail o teléfono.

Desde el Banco de Sangre confirmaron que solamente pueden haber 4 donantes cada media hora.

Para donar sangre en la UNC hay que llamar al (0351) 4334121 o enviar un mail a direccionmedica@ihh.unc.edu.ar para solicitar un turno. Las donaciones se realizan de 7.30 a 13 horas de lunes a viernes en la sede del Banco (Enfermera Gordillo Gómez s/n, Ciudad Universitaria).

Los donantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentarse con DNI.

- Tener entre 18 y 65 años.

- Pesar más de 50 kilos.

- Estar en buen estado de salud.

- Haber cenado y descansado al menos 6 horas la noche anterior.

- NO concurrir con un ayuno prolongado. Antes de donar, se puede tomar TÉ, CAFÉ O MATE SIN LECHE, JUGOS y GASEOSAS. Se puede comer UNA o DOS tostadas de pan francés con mermelada y/o FRUTAS.

- NO consumir lácteos ni galletas, tampoco criollos ni facturas.

- No haberse realizado tatuajes ni piercings, ni haberse sometido a cirugías en el último año.