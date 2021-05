Se confirmó que Córdoba adherirá a la ley de cannabis medicinal, pese a la presión de la Iglesia, y para analizar esta situación el programa Otra Vuelta de Tuerca dialogó con el periodista Emilio Ruchansky.

"El debate se dio en 2017 y lo importante es que permite que los pacientes, sus familiares y asociaciones civiles puedan cultivar y hacer preparados como cremas", explicó Ruchansky, al mismo tiempo que minimizó el peso de la norma.

Sobre el comunicado que publicó la Iglesia ante la posibilidad de que Córdoba adhiera a la Ley Nacional, el periodista dijo: "De la Iglesia ya no me extraña nada. Ya hemos logrado separar la educación, la salud, y me parece que en Córdoba se ha dado una situación de atraso muy grande".

Cabe recordar que las únicas provincias que no adhirieron hasta el momento son Formosa y Córdoba. Pero Ruchansky remarcó que la legislación va por atrás, que ya hay muchas personas cultivando y consumiendo aceite de cannabis.

Por otro lado, expresó que "la Iglesia es cómplice de que muchos chicos estén detenidos, presos y sean hostigados" ya que se interpone en el debate que realmente hay que dar de fondo.