Ayer recibimos la noticia de la tan esperada aprobación de la Ley de Fibrosis quística que se venía debatiendo últimamente. Sabrina Monteverde fue una de las encargadas de encender el debate sobre la necesidad de esta Ley, cuando publicó un video en sus redes sociales en el que hacía el pedido desesperado de que su obra social cubra los gastos por los caros medicamentos que necesita.

Ese video se hizo viral y al muy poco tiempo la Justicia ordenó a APROSS, obra social de Sabrina, a cubrir dichos gastos. Eso desencadenó un debate que desencadenó en la aprobación de la Ley que obliga a todas las obras sociales a hacerse cargo de la enfermedad.

En diálogo con Crónica Matinal por Canal 10, la joven comentó sus sensaciones sobre la nueva Ley:

"La Ley trajo un alivio importante porque el estar luchando con las obras sociales es constante. Nosotros somos personas enfermas y no podemos estar constantemente luchando porque tenemos que enfocarnos en nosotros"

Además, Sabrina remarcó la necesidad de esta nueva normativa, opinando que "esto es un derecho y nosotros no deberíamos estar peleándolo". A su vez, aclaró que los costos de 300.000 dólares por los medicamentos que ella necesita no son comunes para todos los pacientes de fibrosis quística. "No todas las personas necesitan esa medicación, hay otras que se producen a nivel nacional y el costo es muchísimo menor", remarcó la joven de 22 años.

El alivio de un padre

Luis Garay da sus sensaciones sobre la nueva Ley de fibrosis quística.

El que también dejó comentarios sobre la nueva Ley aprobada en el Senado fue Luis Garay, quien hizo conocida su historia al recorrer el país en bicicleta para concientizar sobre la fibrosis quística. En ese recorrido, Luis contó su historia: sus dos hijos lamentablemente fallecieron como consecuencia de la patología.

Desde el móvil de Crónica Matinal, Luis hizo énfasis en lo último que comentó Sabrina, que son pocos los pacientes que necesitan el medicamento que cuesta 300.000 dólares. "En Argentina lo están usando entre 10 y 15 pacientes, no son todos los pacientes de fibrosis quística los que necesitan el medicamento". Además, remarcó que "los costos de la enfermedad bajan cuando hay prevención y cuando los grupos interdisciplinarios trabajan con estos chicos desde que nacen"

Por último, Luis recordó a sus hijos fallecidos por la enfermedad en este momento tan especial:

"En mis recorridos en bicicleta cuando iba solo por la ruta sentía el acompañamiento de mis ángeles y ayer cuando se confirmó que se hizo Ley sentí el abrazo de mis hijos"