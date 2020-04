A 100 días de detectarse el primer caso en China, cuando el mundo se comenzaba a inquietar por un caso de "neumonía de causa desconocida", el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cambió definitivamente la visión internacional en torno a los efectos del coronavirus.

“La tasa de mortalidad por coronavirus es diez veces superior a la de la gripe”, dijo enfático al referirse al avance de la enfermedad en el mundo.

“Estamos viendo tasas de mortalidad mucho más elevadas de las esperadas”

Es que, mientras se complejiza la pandemia, se han ido diluyendo las primeras lecturas científicas, que advertían que el coronavirus era menos ofensivo que las gripes habituales. En rigor de verdad, este noción, sobre la peligrosidad del virus, es una dato que ha generado hasta ahora amplia controversia médica y epidemiológica en las posiciones que hay con respecto de la pandemia.

El Covid-19 ha terminado en el mundo con la vida de casi 95 mil personas, infectó a 1,5 millones, siempre siguiendo estadísticas internacionales que pueden dejar afuera casos no investigados, no confirmados, no conocidos y hasta fallecidos fuera del sistema hospitalario.

Fuente: jhu.edu

"La propagación global del virus saturó a los sistemas sanitarios, alteró a la economía mundial y provocó una paralización social de forma generalizada", dijo el máximo funcionario de la OMS.

Por estos días en la OMS se trabaja en la segunda etapa del plan estratégico diseñado unos tres meses atrás para mitigar y revertir el avance del nuevo virus. Se espera que el nuevo proyecto se conozca en los próximos días y se estima que estará enfocado en medidas para ayudar a los países más desfavorecidos.

"La propagación global del virus saturó a los sistemas sanitarios, alteró a la economía mundial y provocó una paralización social de forma generalizada"

El nuevo documento, según adelantó Tedros, se sustentará en cinco pilares: movilizar a todos los sectores y comunidades; controlar casos esporádicos y prevenir la transmisión comunitaria; suprimir la transmisión donde ocurra; atender de forma adecuada a todos los casos para reducir la mortalidad; y fomentar el desarrollo de vacunas y terapias "seguras y efectivas".