Entrevista a Carlos Altamirano - AM 580 by cba24n.com.ar

Tras la multitudinaria marcha realizada ayer en la ciudad de Córdoba y en distintas localidades del interior por miles de profesionales médicos, se espera que haya impacto en la Justicia y el Poder político respecto del reclamo.

“Fue una marcha muy importante, pero lo más importante es que más allá de la convocatoria, no hubo nadie atrás, fue una enorme reacción espontánea porque los médicos damos todo y lo único que recibimos son garrotes”, aseguró el doctor Carlos Altamirano a Radio Universidad al evaluar la manifestación.

En ese sentido, el médico referente de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) consideró que “la justicia sólo imputa a los soldados y no al comandante en jefe, eso no pasa en ningún lado. ¿Cómo van a imputar al médico y no al dueño del geriátrico?”, se preguntó el facultativo.

Ayer la marcha se reclamó por la imputación de dos médicos que trabajaban en el geriátrico Santa Lucía de Saldán donde se produjo el primer brote importante de Covid-19 en la Porvincia.

En los últimos días, los profesionales Lucas Figueroa y Santiago Lázaro, fueron imputados por el fiscal Andrés Godoy, por presunta “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

La medida judicial, dejó afuera de la responsabilidad al propietario de la residencia, Rafael López Peña.

“Durante esta pandemia vamos descubriendo cosas nuevas todos los días, pero llevar al banquillo de los acusados al que lleva el fusil y no al que dá las órdenes me parece una aberración de la justicia”, indicó Altamirano.

Además, el profesional consideró que el reclamo de ayer “fue un grito ahogado durante mucho tiempo por parte de la gente que pone su vida todos los días”.

“Son muchas cosas que se van juntando desde hace tiempo, el manoseo hacia la gente de la Salud. No se nos valora desde ningún punto de vista, nosotros arriesgamos la vida todos los días. Creo que ayer la gente común empezó a valorar lo que es tener un Sistema de Salud”, cerró Altamirano.-