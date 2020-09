Organizaciones sociales llevaron adelante una protesta con ollas populares en reclamo frente al desempleo y la falta de alimentos.

"No se come, no se puede trabajar, venimos dando señales en ese sentido a nivel nacional", expresó uno de los manifestantes.

La concentración con bombos y banderas se realizó frente al hipermercado Libertad, sobre la avenida Sabattini.

Otras de las mujeres que trabaja en un merendero barrial asegúro que están "totalmente sobrepasados" debido al crecimiento de la demanda de "familias desocupadas."