"No damos más, hasta acá llegamos", con esa frase un grupo de jóvenes voluntarios demostró el ahogo por la falta de ayuda para rescatar a perros y gatos en la ciudad de Córdoba.

Con una deuda de 250 mil pesos entre gastos de veterinaria y alimentos debieron poner punto final al proyecto.

"Realmente no queríamos llegar a este punto, pero honestamente no podemos más. No sabemos dónde sacar plata ni mucho menos fuerzas para poder seguir. Todo lo que hacemos es con mucho amor y cariño pero la realidad es que ellos no viven de eso. Poca gente dona y poca gente difunde ", publicó el Equipo de Protección Animal en su cuenta de Instagram.

El grupo de cinco estudiantes asegura que intentaron frenar los rescates de animales pero "es imposible mirar hacia otro lado y ser indiferente".

En el posteo en la red social los voluntarios pidieron una ayuda solidaria para los cerca de 45 mascotas rescatadas.

Por mercado pago al mail epa.donaciones@gmail.com

Por transferencia bancaria a nombre de María José Castelli, CBU: 0070199630004024185780

ALÍAS: MEDULA.ARVEJA.RITMO

Donación de insumos como Alimento balanceado (Performance, Ken-l, Excellet para gatos), desparasitarios internos y externos, colchones, toallas, mantas etc.