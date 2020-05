Entrevista a Jonathan, empleado del supermercado - AM 850 by cba24n.com.ar

Jonathan, fue uno de los primeros casos detectados en la zona del Mercado Norte, tras dar positivo por Covid-19. Aparentemente contrajo la enfermedad mientras atendía al público en una de las sucursales de la cadena “A Granel”, ubicada a metros del edificio del Mercado Norte.

“Yo no me di cuenta de que podía estar contagiado, sólo tenía una tos seca y un poco de dolor de cabeza, pero con algunos compañeros pensábamos que era algo pasajero”, aseguró Jonathan en diálogo con Radio Universidad.

Además, el joven contó que utilizaban elementos para evitar el contacto con los clientes pese a lo cuán contrajo el virus.

“La verdad que no recuerdo quién pudo haber sido la clienta que nos contagió, nosotros utilizábamos barbijo, guantes, alcohol en gel y los clientes también entraban con barbijos”, relató Jonathan

El sábado pasado, Jonathan fue uno de los trabajadores de la zona del mercado que fueron hisopados y luego de volver a su casa y compartirá varias horas con la numerosa familia con quienes vive, se enteró de que estaba contagiado.

“Volvía a mi casa y el domingo nos dimos cuenta que estábamos todos contagiados. Mi suegro, mi suegra que es diabética y está en grupo de riesgo, mi mujer y mis dos hijos, mi hermano y mi cuñada que está embarazada”, contó el joven.

Sin embargo, asegura que por el momento todos parecen ser casos leves porque “hasta ahora nadie tiene síntomas fuertes y ninguno debió ser internado”.

Amenazas y preocupación

Con relación a las amenazas sufridas por la familia por parte de algunos vecinos que se enteraron de que estaban contagiados y aseguraron que “les iban a quemar la casa”, Jonathan explicó que ya están un poco más tranquilos.

“Tenemos custodia de la policía, pero los vecinos también ya han tomado conciencia y la cosa se ha tranquilizado bastante.

Aislado

El joven contó que permanece sólo aislado en una cabaña del camping de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (AGEC) y que el resto de su familia quedó en la localidad de Los Cedros.

“Yo estoy solo en una cabaña del camping de la Agec, me trasladaron para controlarme. Mi familia no fue trasladada. Tengo un número de teléfono para comunicarme con un médico por si noto algo, pero me siento bien. Recibo alimentos y paso el día solo”, contó Jonathan.