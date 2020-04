Audio: Entrevista a Pablo Farías UTA Córdoba - Radio Universidad - by cba24n.com.ar

Tras confirmarse que todos los choferes de transporte público del país afiliados a la Unión Transporte Automotor (UTA), realizarán un paro de 24 horas desde este mediodía, desde la seccional Córdoba del gremio dieron a conocer su punto de vista.

“Estamos en una situación crítica en medio de la crisis general por el coronavirus y las cámaras empresariales aseguran que no pueden afrontar el pago de salarios, De algún modo nos piden a los choferes que resignemos nuestro sueldo. Eso no puede ser, no le podemos decir a nuestros afiliados que opten por lo sanitario o lo alimentario”, aseguró Pablo Farías, secretario general adjunto de UTA Córdoba a Radio Universidad.

El dirigente gremial dijo que todos los servicios esenciales del país están recibiendo asistencia y soporte por parte del Estado, y reclamo lo mismo para el sector que representa.

“No puede ser que nosotros que somos los que transportamos a todos los trabajadores esenciales en medio de esta crisis no tengamos asegurado ni siquiera el salario”, se quejó Farías.

Salarios y bono especial

En ese sentido, el sindicalista pidió la intervención del estado para asistir a las empresas o a los trabajadores y adelantó que desde la UTA no sólo piden que se cumpla con el cien por ciento de los salarios, sino que también solicitarán un bono especial para los choferes que realizan “una actividad de alto riesgo durante la pandemia, tal como ha ocurrido con los trabajadores de otras actividades”.

Duración del paro

Con respecto a la medida de fuerza, en principio dispuesta por 24 horas, Farías adelantó que en la jornada de hoy se definirá si el paro se extiende más allá de mañana al mediodía.

“Esta tarde vamos a tener un plenario de secretarios de todo el país mediante conferencia y ahí vamos a definir si extendemos la medida en función a las respuestas o no que tengamos a nuestros reclamos”, aseguró.