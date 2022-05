"Nuestra Casa" abrió sus puertas. Se trata de centro integral perteneciente a la Municipalidad de Córdoba para albergar en el egreso a la personas en situación de calle.

Esta ubicada en calle Enfermera Clermont al 425. El lugar dará alojamiento a 60 personas que están reinsertándose en la actividad laboral.

El edificio de tres pisos remodelado que tiene dormitorios con camas cuchetas, donde duermen entre 4 y 12 vecinos, con baños e instalaciones como una especie de "hostel".

En el ultimo piso hay un comedor, donde se les sirve el alimento diario a los que residentes.

Liliana Montero, subsecretaria de políticas sociales, en dialogo con Pensavalle Informa de Radio Universidad, expresó: "Abrimos hace 10 días. Son profesionales los que evalúan quiénes están, dentro del programa que llevamos adelante, para poder vivir allí. Es todo un abordaje que se viene haciendo y que tiene dos años".

"El 80 por ciento de las personas en situación de calle son varones. En base a la experiencia de estos 2 años. Con la pandemia, alojamos 520 personas, no había estadística hasta ese momento, me atrevo a decir que era el número real. No sólo están en la calle por pobreza, hay un montón de factores. Hemos tenido personas con APROSS o Pami, es decir que tenían algún tipo de recursos".

"Hoy tenemos alojadas a 230 personas, todos los días. Nuestro equipo sale dos días a la semana a hacer un relevamiento y el resto trabajamos con la organizaciones sociales que nos preexisten. Alojados, intervienen nuestros equipos técnicos, interdisciplinarios, para evaluar si representan algun peligro para ellos mismos o terceros y después los alojamos".

"Una vez alojados empieza el proceso de reinserción. El primero con la familia. En el 97% de los casos hay una situación de consumo de sustancias y eso ha generado la expulsión del hogar".

"Otro punto es Córdoba como gran urbe. Muchos vienen a buscar un mejor futuro. Hemos comprado muchos pasajes para que retornen a su lugar de origen, en coordinación con las familias de allá".

La tercer linea es lograr la reinserción laboral, con la pandemia se vio mucho. Durante los últimos 30 días pasan a esta Casa, donde tienen sus responsabilidades. Muchos de ellos, según evaluaciones, pasan a ser servidores urbanos de la Municipalidad, firman un convenio donde se comprometen a que no pueden volver a la situación de calle".