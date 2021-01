Durante estos últimos meses, en un contexto mundial donde la cura del coronavirus es lo que desvela a los ciudadanos del planeta, la aparición de tratamientos que curan o mitigan síntomas del coronavirus, es siempre una buena noticia y una luz de esperanza tan necesaria.

En ese escenario han aparecido el antiparasitario ivermectina y el anti-inflamatorio colchicina que a pesar de sus buenos resultados clínicos, están en la mira de los médicos por no estar comprobada su acción contra el Covid-19 por parte de la OMS, el ANMAT ni otras instituciones científicas.

Como no hay organismos oficiales que las recomienden como eficaces, la comunidad científica y profesionales médicos se muestran cautelosos al hablar de su efectividad.

Desde hace un tiempo, además de tratar los síntomas, hay hospitales que suman drogas sobre las que no hay evidencia de su efectividad.

Además de las mencionadas en los últimos días, desde hace meses la Dexametasona es la droga más usada para los cuadros graves

En la CRÓNICA del MEDIODÍA de Canal 10 recurrimos en busca de la opinión del reconocido infectólogo Hugo Roland quien nos explicó que “la colchicina es una antigua droga que tiene propiedades antiinflamatorias y actúa sobre toda la cascada inflamatoria inhibiendo diferentes componentes de la misma. Lo que se sabe es sólo a través de informaciones periodísticas porque aún no se han publicado resultados fehecientes en ningún medio científico. Lo sí se conoce es que a través de la acción de esta vieja droga se podría inhibir la parte más grave de la enfermedad por Covid que es la de la inflamación después de la primera parte que es la parte viral al cuarto o quinto día y al activarse los mecanismos inflamatorios esta droga actuaría allí.”

Roland aclaró asimismo que “de todas manera tenemos que esperar que se hagan ensayos reglados y aceptados por las entidades reguladoras de manera que pueda llegar a ser una buena noticia pero aún no lo podemos afirmar porque no tenemos datos.”

Respecto de la cura o el mitigar efectos del coronavirus, en que situación sería eficaz la Colchicina el infectólogo señaló que “su misión es detener la cascada que es la que determina la morbimortalidad del coronavirus, el mismo mecanismo de acción que tendrían los corticoides como la Dexametasona particularmente que ha demostrado disminuir en un 30% la morbi y la mortalidad, de manera que es miticar y curar a la vez.”

“Yo he usado esta droga clásicamente para la gota, o sea cuando se tiene el ácido úrico alto, por ser muy eficaz pero a la vez bastante tóxica para el aparato gastrointestinal”, explicó Roland agregando que “también tenemos experiencias pero de tipo anecdóticas sobretodo en el tratamiento de las aftas y para pacientes HIV, de manera que la droga es efectiva para esas dolencias pero hay que hacer estudios que demuestren que tienen otro beneficio, pero no la recetaría ni aplicaría en tratamientos contra el coronavirus porque para eso aún no está aprobada.”

Con respecto a al antiparasitario Ivermectina Hugo Roland dijo que “al igual que la Colchicina, ambas drogas están en una etapa de ensayos clínicos pero todavía no como para ponerla como tratamiento lo que debe ser aprobado con toda una metodología que debe cumplirse al igual que se hace para garantizar la seguridad de las vacunas, una fase de seguridad que permite estar convencidos de que se puede y debe usar.”

¿Cómo se trata el Coronavirus en Córdoba?

En el sector público no hay una directriz única para todos los hospitales ni un lineamiento general, aunque sí muchos protocolos en danza, entonces cada centro decide por alguna opción”, explican médicos del Hospital Rawson y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

En el Rawson el tratamiento estándar en pacientes internados es oxígeno en sus distintas modalidades (por cánula, alto flujo o asistencia respiratoria mecánico), pronación, dexametasona, plasma convaleciente y anticoagulantes para profilaxis, todo dependiendo de la gravedad y complicaciones del cuadro.

Para el caso de los ambulatorios, sólo se tratan los síntomas. En algunas instituciones públicas se utilizan otras drogas como ibuprofenato inhalado, ivermectina y vitamina D.

En el Rawson sólo indicamos vitamina D si los análisis muestran que hay déficit.

En el sector privado, por ejemplo el Hospital Privado utiliza terapias de soporte en internados y sólo para tratar los síntomas en el caso de los pacientes ambulatorios. Se aplica paracetamol para dolor y fiebre y algún corticoide si la tos es intensa. También se analiza la necesidad de administrar un antibiótico.

En el Sanatorio Allende se aplica el tratamiento recomendado por la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi). El plasma de convaleciente, vitamina D, suplementos de zinc, carragenina nasal, ivermectina e ibuprofenato inhalado integran el arsenal de los tratamientos experimentales que son prescriptos sin pruebas válidas de su eficacia a la fecha.

Recomiendan la dexametasona como la única droga probadamente eficaz para mejorar la evolución de los pacientes con Covid-19 aunque aclaran que el uso de cualquier otra herramienta terapéutica sólo debe ser aceptable en el contexto de ensayos clínicos aleatorizados y controlados.

Ni el Hospital Privado ni el Sanatorio Allende utilizan ibuprofenato inhalado. Esta droga surgida de Córdoba tiene la autorización provincial para un régimen de uso compasivo, pero todavía no se han realizado ensayos clínicos para comprobar su eficacia.

En el caso del Instituto Modelo de Cardiología utilizan una amplia lista de drogas para casos positivos que incluye ivermectina, carragenina, vitamina D, aspirina y azitromicina (antibiótico).

En el Daspu, la obra social universitaria, sólo administran un tratamiento para los síntomas con paracetamol. La dexametasona sólo se utiliza en pacientes moderados a graves, que ya tienen una neumonía bilateral. Sobre el uso de antibiótico, aseguran que en muchos casos se da empíricamente, aunque no haya evidencia de que la infección sea por bacterias también.

Desde el Consejo Médico de Córdoba, explican que cualquier medicación que se utilice debe estar aprobada para uso humano en Anmat, aunque no esté indicada específicamente contra Covid-19.

La novedosa alternativa

Respecto de la Colchicina, el anti-inflamatorio económico cuya novedad es que podría reducir las muertes y complicaciones por coronavirus, digamos que se extrae de una planta llamada Colchicum autumnale, también conocida como "azafrán silvestre".

El estudio del Instituto de Cardiología de Montreal arrojó que la droga puede minimizar un 25 % las hospitalizaciones, un 50% la necesidad de ventilación mecánica y un 44% las muertes. Un tratamiento de un mes cuesta tres euros.

Los resultados preliminares de un ensayo clínico realizado en Canadá revelaron que la colchicina, un antiinflamatorio de bajo costo, reduce significativamente el riesgo de sufrir complicaciones por coronavirus e incluso podría evitar la muerte de los contagiados.

Según el director del estudio, que aseguró que los resultados completos serán divulgados "lo más pronto posible", la administración de colchicina a pacientes con covid-19 recién diagnosticados reduce un 25% las hospitalizaciones, un 50% la necesidad de ventilación mecánica y un 44% las muertes.

La investigación, que comenzó en marzo de 2020, contó con la participación de 4.488 pacientes mayores de 40 años de Canadá, Estados Unidos, España, Sudáfrica, Brasil y Grecia, que tomaron en sus casas un comprimido de colchicina al día durante un mes.

Titulado "Colcorona", el estudio estuvo a cargo de Jean-Claude Tardif, director del Instituto de Cardiología de Montreal (ICM), y sus resultados preliminares fueron publicados el viernes de la semana pasada, en medio de los obstáculos que las campañas de vacunación están enfrentando en todo el mundo.

Esos resultados, indicó Tardif, arrojaron evidencia "convincente de una disminución del 20% en las hospitalizaciones o muertes relacionadas con el covid-19 con (la ingesta de) colchicina, en comparación con el placebo". Cuando "se trata de pacientes que tienen una prueba de covid-19 que oficializa el diagnóstico", aclaró el especialista, "el resultado es aún mejor. Es decir, hay una reducción del 25% en las hospitalizaciones, del 50% en la necesidad de un ventilador y de 44% en las muertes".

Según la hipótesis que guió a los investigadores, la razón por la cual los pacientes desarrollan complicaciones con el covid obedece a una respuesta inflamatoria exagerada que desarrollan los glóbulos blancos en reacción al virus. "Nuestra intuición era que usar un fármaco como la colchicina para reducir esta reacción inflamatoria exagerada, conocida como "tormenta de citocina", podía prevenir complicaciones", explicó el director del estudio.

Aunque los investigadores aseguraron que están "convencidos de que los resultados son concluyentes y pueden utilizarse inmediatamente para beneficiar a los pacientes", son datos que hay que tomar con cautela, porque están pendientes de revisión para su publicación en una revista científica.