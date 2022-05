No es la primera vez que este fenómeno pudo ser observado. Durante 2020 y 2021 la impresionante hilera de potentes luces pudo verse en distintas oportunidades en Argentina y en otras partes del mundo. Ante las incógnitas desatadas y las teorías más desopilantes, las redes sociales se llenaron de capturas e imágenes de estas luces.

¿De qué se trata este fenómeno?

Los más entusiastas preguntaban durante la tarde-noche del miércoles, ¿han llegado los ovnis a Córdoba? ¿Se viene fin del mundo?

Rápidamente la cuestión se volvió viral: #lucesenelcielo y #ovnis fueron los primeros hashtags en surgir. Otros tantos usuario subieron sus videos y capturas de la prolija hilera de luces. Al verla, quien escribe esta nota, tuvo la imagen de una bandada (gigante, fuera de escala, por cierto) de aves migrando hacia el clima correcto, hacia el hemisferio indicado por el instinto. Pero tampoco se trata de esto.

En enero de 2022 hicieron apariciones en Villa Santa Rosa, Río Tercero, Berrotarán, Los Reartes, Villa Rumipal, Laboulaye. También en otras provincias como Buenos Aires y San Juan y en países de la región. Es lo que fue reportado. En todos los casos se habló de una hilera de luces, armónica y en sincronía.

Expertos explicaron que se trata de satélites de comunicación lanzados en noviembre desde Estados Unidos. ¿Es efectivamente así? ¿Qué tiene que ver el magnate Elon Musk en todo esto?

Lo cierto es que no se trata de objetos no identificados. La información precisa no demoró en llegar, otra vez desde las redes sociales.

Las misteriosas luces corresponden a 60 satélites Starlink, lanzados desde Estados Unidos, por la empresa SpaceX de Elon Musk. Estos satélites tienen la pretensión de crear una red de internet más rápida y eficaz.

La compañía estadounidense -que en su momento tuvo interés en comprar la red social Twitter- ha lanzado más de 300 satélites Starlink al espacio. Según informaciones diversas, la idea de Musk es tener hasta 12.000 de estos artefactos en actividad para fines de 2022.

Los satélites están insertados a una altura de 350 kilómetros en la órbita baja terrestre y, por su cercanía, pueden verse durante el anochecer o al amanecer el panel solar que refleja la luz del sol y los vuelve brillantes.

Lo mayor pretensión del magnate del espacio es conformar una mega constelación de satélites -podrían ser 42.000 unidades- que orbiten el planeta Tierra en los próximos años.

Estos satélites llevan meses orbitando nuestro planeta y reflejan suficiente luz solar por la noche como para que puedan ser vistos a simple vista.