Problemas para dormir o despertarse en medio de la madrugada; sensación de angustia, depresión, y hasta ataques de pánico. No es extraño escuchar que este tipo de manifestaciones comiencen a aparecer o a incrementarse en las personas.

Y es que hace más de 138 días que estamos atravesando una cuarentena por una pandemia y la normalidad que conocíamos quedó completamente alterada. Crisis económica, incertidumbre en el corto plazo, ausencia de amigos y familiares, sobrecarga de trabajo y hasta miedo al contagio y muerte, son algunas de las experiencias que hacen de esta situación un escenario complejo para la resistencia mental.

Muchos especialistas hablan de la pandemia de salud mental luego del fin de la pandemia de Coronavirus, así que desde Canal 10 y Cba24n consultamos a un especialista sobre lo esperable en este contexto.

La licenciada en Psicología Kay Ghersevich MP 4637 explica que sentir cambios y alteraciones de nuestros hábitos y conductas, es perfectamente esperable: "Este complejo proceso de adaptación y readaptación constante que la pandemia nos ha demandado, genera determinados síntomas, sensaciones y procesos en nosotros: cansancio, irritabilidad, angustia, insomnio, falta de concetración. Pero que genere esto, es esperable. Que reaccionemos de esta manera ante estas manifestaciones, incluso es un indicador de salud mental. Sería extraño y disfuncional que ante estos cambios de esta realidad hiper compleja, no nos generara nada. El estrés no siempre es negativo. El estrés es una de nuestras maneras de adaptarnsr a lo que la realidad necesita de nosotros. Por supuesto que el estrés sostenido en el tiempo y con determinada intensidad comienza a tener consecuencias esperables, estudiadas y conocidas a nivel físico. Esto es parte del proceso de adaptación".

Entonces, estas sensaciones son parte de esta situación que atravesamos. Por eso la pregunta es ¿cuándo consultar a un especialista?

Ghersevich explica: "Es oportuno hacer una consulta cuando percibimos un malestar clínicamente significativo. Esto quiere decir, cuando yo me doy cuenta que ésto que estoy sintiendo, que este estado en el que me encuentro, a mi me impide hacer lo que estaba haciendo: trabajar, relacionarme, dormir, alimentarme. Es importante alimentarse bien, descansar, generar espacios de movimiento, porque el ejercicio ayuda a protegerse del efecto dañino del estrés, y desintoxicarse de tanto disposivo".

Ocuparse con un especialista cuando el registro de cómo funcionamos está fallando, es clave. Pero también lo es entender que sentir malestar emocional en este contexto, también es esperable.