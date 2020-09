Luego de varias sugerencias que emanaron de parte del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Central, finalmente las autoridades de Alta Gracia hicieron lugar a las recomendaciones y tomaron la decisión de restringir el horario de funcionamiento en los comercios.

Los mismos no podrán funcionar entre las 19 y las 06 desde el próximo viernes 25 de septiembre hasta el 1 de octubre. Mientras, los comercios esenciales de cercanía, farmacias y expendio de combustible podrán permanecer abiertos hasta las 22, mientras que bares y restaurantes estarán habilitados hasta las 00 con la modalidad de delivery y take away.

Por si parte, como en toda la provincia, las reuniones familiares no estarán permitidas este domingo.

La intención es que en la franja horaria de 19 a 06, los vecinos sólo circulen por cuestiones esenciales. Además, se informó también que se reforzarán los controles en los accesos a la ciudad, para evitar la circulación interdepartamental.

El COE Central, había emitido cuatro veces esta recomendación en las últimas semanas, sin embargo, las autoridades sanitarias consideraron que la situación estaba controlada y que que las medidas perjudicarían a un amplio sector comercial.

"Tuvimos cuatro sugerencias. Siempre buscamos un equilibrio entre la variante económica y la salud, priorizando siempre la alud. Siempre supimos argumentas la decisión desde lo técnico. Pero la situación de la ciudad fue cambiando. La cantidad de casos en las últimas semanas se ha duplicado de una semana a otra. Tenemos un 20% de casos en donde no está determinado el nexo epidemiológico. A eso se suma que también tenemos comercios cerrados por casos y personal de salud en aislamiento o contagiado. Todo eso no prendió una luz de alerta", explicó el intendente Marcos Torres Lima, durante la conferencia de prensa donde se anunciaron las medias.

“No volvemos a fase 1 porque no están dados los parámetros. Tenemos el 0,4% de la población contagiada” explicó el Intendente quien manifestó que la medida es "para achatar la curva de contagios".

El Director de Políticas Sanitarias por su parte agregó que en diálogo con otras localidades de la provincia que volvieron a fase 1, le comentaron que lo hicieron luego de pasar el 1% de contagios en la población.

Situación epidemiológica de la ciudad

Del total de 445 contagios, el 50% están activos y hay más de mil vecinos en aislamiento en distintos barrios. Por otro lado, el 77% de los casos activos son sintomáticos, otro factor de peso que estuvo involucrado en la toma de decisión.

