"Estoy indignadísima porque nadie está pensando en Jiménez. Arrancaría una campaña que diga: "Por un diciembre con Jiménez en el Sargento". Si vos no te vacunas, yo no voy a poder ir al baile", dice la usuaria de Instagram, Mica Sánchez, en un video que se viralizó en redes sociales.

La cuenta Only in Córdoba compartió la reflexión de Mica Sánchez y ya se ganó 1.133 me gusta y más de 12 mil reproducciones.

Luciano Benjamín, administrador de la cuenta, contó a Crónica Matinal que Mica tiene 25 años y que va al baile desde los 16. Ella armó el video y se lo compartió para que lo viralizara.