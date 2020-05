En la semana que pasó reaparecieron casos de Covid 19 en Wuhan, la ciudad china donde comenzó la pandemia, y esto despertó la alerta sobre un posible rebrote. Otras ciudades de Europa también registraron nuevos casos y se llegó a hablar de una "segunda ola".

Según especialistas, que aparezcan más casos en lugares donde la curva venía en descenso "no tiene que ver con una condición biológica del virus sino con las políticas sanitarias".

El infectólogo Omar Sued, miembro del Comité de Expertos que asesora al Ministerio de Salud, explicó que esto no significa que el virus mutó si no que personas que no habían tenido contacto en la primera ola de la pandemia ahora se infectan.

"Alemania, por ejemplo, no hizo cuarentena desde el principio, tuvo mucha cantidad de casos, y después implementó medidas de aislamiento y logró bajar la curva con un R (a cuántas personas infecta cada individuo con el virus activo) menor de uno", describió Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Y siguió: "Ahora, cuando la gente comienza a circular, se empieza a infectar otra vez porque hay un porcentaje altísimo de la población que no tiene ningún anticuerpo contra este virus y está a riesgo de infectarse".

La mayoría de la población no tuvo contacto con el SARS-Cov-2, incluso en los lugares donde el virus golpeó fuerte. Por esto, al aflojar las medidas de aislamiento el virus comienza a circular nuevamente.

Martín Hojman, médico infectólogo del Hospital General de Agudos "Bernardino Rivadavia", resaltó que esta situación "demuestra que no hay forma de llegar rápidamente a la inmunidad de rebaño".

Sued también vinculó esta "segunda ola" con la inmunidad de rebaño: "Es una comprobación de que esa estrategia no es posible, porque aún en los lugares donde hubo una gran epidemia, como por ejemplo en Miami, la prevalencia de anticuerpos es del 4% de la población; en Italia es un 14%, y en España es de 5%. No hay posibilidad de inmunizar a gran porcentaje de la población sin tener una altísima cantidad de muertos".

