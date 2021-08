El planteo de la Unión Industrial Argentina, para sancionar a los trabajadores que no se quieran vacunar contra el coronavirus, abrió el debate en Córdoba acerca de la posibilidad de concretarlo y los límites legales.

Marcelo Urribarren, titular de la UIA local, señaló en diálogo con Canal 10: "aquellas personas que no se quieren vacunar ponen en riesgo la salud de la población de la empresa y creemos que no deberían trabajar para no generar problemas sanitarios internos, pero si no trabajan no deberían cobrar".

Sin embargo el empresario aclaró este tipo de medidas se pueden llevar a la práctica en la medida que "la ley lo permita".

En abril pasado el gobierno nacional estableció que las personas vacunadas con una dosis con dos, en caso de personas de riesgo, podrían ser convocados por los empleadores para retornar a la presencialidad pasados 14 días de la inoculación.

En este sentido el abogado laboralista Marcos Riguto, aseguró: "No hay una obligación específica para el trabajador ni para nadie de vacunarse".

Sin embargo el debate parece abrirse en torno al principio de "buena fe" que se establece en la resolución conjunta de los ministerio de Trabajo y de Salud.

El abogado laboralistas indicó que la empresa debería agotar todas las instancias para preservar la relación laboral. Entre ellas nombró el teletrabajo o sitios de aislamiento dentro de la empresa.

"Si el empleado optó por no vacunarme para no ir a trabajar, recién acreditado esa falta de buena fe podría eventualmente la empresa dejar de pagar el sueldo o tomar la medida disciplinaria que estime" concluyó Riguto.