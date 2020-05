A la fiebre, tos, dolor de garganta y falta de olfato y gusto que contempla la lista de síntomas de casos sospechoso de Covid-19, la bibliografía científica fue incorporando otras manifestaciones neurológicas, cardiovasculares y cutáneas, lo que para los especialistas configura "un proceso lógico en una enfermedad que sólo conocemos hace cuatro meses".

"Hace sólo cuatro meses que conocemos el virus, es un tiempo ínfimo para saber el comportamiento de una enfermedad. No obstante en este tiempo se publicaron alrededor de 7.500 artículos científicos en publicaciones reconocidas, un número con pocos antecedentes en la medicina", describió hoy a Télam Daniel Ricardo Stecher, jefe de la división de Infectología del Hospital de Clínicas.

Para Stecher, "el cuadro clínico de Covid-19 lo definimos a partir de lo que se vio en la mayoría de los pacientes del brote en Wuhan, China, y lo que se vio allí es que las personas tenían fiebre, dificultad respiratoria, dolor de garganta, tos y neumonía".

El infectólogo describió que "con el tiempo comenzaron a identificarse síntomas o manifestaciones que son raras pero, dada la expansión de la enfermedad, aunque afecten al 5% de los pacientes son muchísimas personas".

"Ahora bien, cuando uno tiene que salir a detectar pacientes en un país donde la enfermedad está empezando lo que tiene que buscar es lo que se presenta más frecuentemente y no lo más raro", continuó.

"Hoy aprendimos que algunos pacientes también tienen alteraciones del olfato (anosmia) y del gusto (disgeusia), y que la fiebre no era tan alta como se describió originalmente", explicó el especialista sobre estos criterios que se encuentran incorporados a la lista de síntomas para identificar casos sospechoso en la Argentina desde el 16 de abril.

Stecher describió que otras manifestaciones que fueron apareciendo son conjuntivitis, diarrea y erupciones cutáneas y sostuvo que "si bien hoy no hacemos test a un paciente que presenta sólo ese síntoma, estamos alertas en profundizar el estudio y la indagación en estas personas; descartar otras causas y recién ahí evaluar si se avanza o no con un test; es decir que el trabajo es caso por caso".

Por su parte, Laura Barcan, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), señaló que "en la bibliografía científica están apareciendo reportes de manifestaciones neurológicas y cardiológicas. Esto es lógico porque a medida que aumenta el número de casos van apareciendo los síntomas más raros".

"También aparecieron síntomas como vasculitis, que son inflamación de los vasos, y al no llegar la sangre a todos los lugares se producen una serie de manchas negras; salieron artículos sobre afectación de los riñones, pero aún no está claro si es producto del virus o de la respuesta inflamatoria del organismo, y algunos científicos describieron una 'hipoxia silente', que sería que la persona no tiene buena cantidad de oxígeno en sangre pero no tiene sensación de falta de aire".

Un efecto sobre el que se habló mucho en las últimas dos semanas fue el de las trombosis (coágulos en vasos sanguíneos). Al respecto, Barcan precisó que "se trata de una manifestación que no es nueva y estaba incluida dentro del cuadro inflamatorio que se desata en pacientes que desarrollan enfermedad grave".

Fuente: Télam