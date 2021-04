El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, confirmó que un muestreo realizado durante la última semana dio como resultado positivo, por variante Manaos, en un 74%. Con el parte de este lunes 19 de abril, sólo Jujuy, entre las 24 jurisdicciones provinciales, muestra una incidencia por debajo del "alto riesgo": 137 casos cada 100 mil habitantes.

Provincia de Buenos Aires registró 10.515 casos: el 52% de los contagios de las últimas 24 horas. Es en el AMBA, mientras el gobierno de Rodríguez Larreta judicializa el DNU que inhabilita las clases presenciales, donde se concentra el grueso de los casos y muertes por covid-19.

Para entender qué puede pasar en términos epidemiológicos, qué tan probable es que se genere una variante autóctona, este medio consultó a Elena Obieta, médica infectóloga y jefa del servicio de enfermedades transmisibles y emergentes de la Municipalidad de San Isidro. El biólogo molecular y biotecnólogo Ernesto Resnik da también su mirada sobre la evolución de la enfermdad en el corto plazo.

-Observando la curva de contagios, desde el inicio a hoy, técnicamente podemos decir que estamos en una tercera ola. Lo notable es que esta última es más pronunciada que la de octubre y la de finales de diciembre. Aún parece no haber alcanzado su tope. ¿Cuál es la proyección de mediano plazo que usted puede hacer?

Obieta- Nunca bajamos de una meseta alta. Si el pico actual es segunda o tercera ola es algo que no podríamos determinar, al menos de manera categórica. Es algo que vamos a poder evaluar a finales de año. Yo creo que el pico de estos días pertenece a la segunda ola. Primero, porque nunca bajamos de esa meseta alta, entre los 8 mil y 15 mil casos. No creo que haya alcanzado su tope. Las proyecciones en el AMBA son catastróficas. No se está aislando adecuadamente a los contactos estrechos, eso es claramente una fuente de infección.

"No sabemos cuál será el tope, especialmente si la variante Manaos se vuelve protagonista, como está pasando en La Plata, con el agravante de ser hasta tres veces más contagiosa"

- Mirado de manera aislada, el porcentaje de cobertura (al menos con una dosis) es bastante alentador en relación a los grupos de riesgo: 52% en el grupo etario +60 años, 70% en los +80. ¿Qué balance hace del ritmo de la campaña?

Obieta- El ritmo de la campaña dista de lo ideal. Nos preocupa que, a pesar de tener una dosis con una efectividad que puede rondar el 60%, el paciente corre riesgo de infectarse de algunas de estas nuevas variantes. Estas variantes pueden "escapar” a ese nivel de anticuerpos. Probablemente ese paciente no curse un cuadro grave de covid, pero eventualmente puede contagiar a otros.

- ¿Puede ser esta la última ola en Argentina, teniendo en cuenta el ritmo de vacunación y la llegada constante de nuevos lotes con dosis?

Resnik- Esta ola es distinta a las otras, y todos esperamos que sea la última. ¿Por qué quizá no sea la última? Bueno, si la vacunación se demora mucho es posible que las nuevas variantes empiecen a crear un problema adicional de escape de la vacuna. En cuanto a la proyección, yo no soy mucho de proyectar porque hemos visto en el mundo que las olas son distintas y dependen de tantas cosas: sobre todo del comportamiento de la gente y de los gobiernos.

"Esta ola es impresionante porque, esencialmente, hace meses ya no hay cuidado de ningún tipo en la Argentina, a excepción de los mayores. Se caracteriza por ser una ola donde el grupo etario menor a 18 años ha crecido en la proporción de los casos"

- Según la evidencia de los últimos 14 días, hay circulación comunitaria de la variante Manaos en la ciudad de La Plata. ¿Qué tan probable es, planteando un escenario adverso, la posibilidad de nuevas variantes desde Argentina?

Obieta- En este escenario, donde hay mucha circulación viral, es muy probable que aparezca una variante autóctona o, por otro lado, empiece a ocupar un lugar preponderante la variante Manaos, que es más infectante y probablemente más dañina en relación al pulmón.

"Estamos en un escenario muy complejo: si no tenemos a la población mayoritariamente vacunada hay riesgo de que tengamos mucha circulación viral. Así podrían aparecer nuevas variantes. Hay que extremar cuidados y evitar que el virus circule"