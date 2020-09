Pese a las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), la ciudad de Villa Carlos Paz ha dispuesto no restringir actividades ni circulación hasta el 12 de octubre.

Sin embargo, el número de casos positivos de coronavirus en esa localidad de Punilla continúa en ascenso. Tal es así que sólo en lo que va de este mes, se acumuló un total 170 casos, que representa más del 50 por ciento de total registrado entre marzo y agosto.

Esto mantiene “preocupadas” a las autoridades del Hospital Municipal Gumersindo Sayago y la Secretaría de Salud del Municipio, ya que manifestaron que, de no cesar el incremento de positivos, puede que el nosocomio local sea declarado como “hospital Covid” y, de esta manera, tengan que dejar de realizar la atención de pacientes con otro tipo de emergencias.

Así lo expresó el subdirector de dicha institución, Roberto Bagnasco, quien destacó que “todavía somos un hospital 'no covid-19' y eso nos permite manejarnos con pacientes no infectados con coronavirus”.

Indicó que, para sostener esa condición, “es importante que tratemos de mantener nuestro hospital libre de Covid-19 y eso se logra con los cuidados que debe tener la gente de quedarse en sus casas, manteniendo la distancia social, usar el barbijo y lavarse las manos”.

Y aseveró en Carlos Paz Vivo: “Vemos un gran aumento de casos en las últimas semanas y nos preocupa la gran ocupación de camas que tienen los centros derivadores de coronavirus y la gran demanda que podemos tener en nuestra ciudad.

Ante esto, fue contundente en relación a la situación que se puede generar si los casos siguen en aumento.

“Si no mantenemos el distanciamiento, no se usa el barbijo y aumentan los casos, probablemente vamos a tener que convertirnos en un Hospital Covid-19 y se va a perder la posibilidad de hacer la atención de los pacientes que no padecen esta enfermedad”, apuntó.

