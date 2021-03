La situación de los cantineros escolares es angustiante. Desde marzo del 2020, cuando se dispuso del ASPO en todo el país, no pueden volver a trabajar.

El reclamo es contundente, sobre todo cuando desde hace varios meses casi todas las actividades están habilitadas, incluso de rubros muy similares como kioscos, bares y restaurantes.

José, representante de cantineros de Córdoba, dialogó con Canal 10 y expresó: "No tenemos respuestas del Ministerio de Educación, que fue el que recomendó que no ingresen las cantinas ni los comedores escolares".

Desde el 1 de marzo, el retorno a la presencialidad no fue un retorno para las actividades de este sector que sigue parado: "La provincia no ha dado ninguna mesa de dialogo. No tenemos respuestas, no nos han dan la posibilidad de la aprobación de un protocolo futuro, que ya hemos presentado".

El Ministerio de educación ha derivado a las autoridades de cada colegio para que decidan si vuelven o no, cuando eso debería ser una decisión del nivel provincial.

Respecto a la cantidad de personas afectadas por esta restricción, el representante aseguró que son 6.000 personas en todo la provincia.

"Tenemos créditos, los impuestos se siguen pagando, como si estuviéramos trabajando. Somos un comercio, la única diferencia es que estamos dentro de un establecimiento educativo", enfatizó.