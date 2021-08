El propietario de dos verdulerías en Alta Gracia, deja bolsones de verduras en la vereda de sus comercios para que lo lleven quienes más lo necesitan.

“El nuestro es un negocio familiar, trabaja mi señora, mi tía, mi vieja. Somos gente de trabajo, tengo familia que tuvo que cerrar negocios y comprendemos que la situación es muy dura”, explicó Hugo a medio Resumen de la Región.

“La Familia” y “La Familia 2” son las dos verdulerías de Alta Gracia. “Tenemos varios bolsones, a todo aquel que quiera retirar uno y que de verdad lo necesite, está invitado. Es desesperante no poder llevar algo a la mesa”, dijo el hombre.

El suyo es un comercio familiar, atendido por su pareja y sus hijas. Contó que compartiendo un almuerzo, “salió la idea de comprar un poco más para darle una mano a quien verdaderamente lo necesita”.

“Ponemos un granito, no se si haces la diferencia pero ayudas a alguien a que ese día pueda hacer un guiso o llevar algo a la mesa que es lo importante. Nosotros no siempre tuvimos negocio, no siempre tuvimos la suerte de estar en esta situación y bueno, con un poquito de esfuerzo se puede”, agregó.