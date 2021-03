Los nostálgicos, que alguna vez visitaron el antiguo edificio del Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, de la ciudad de Córdoba, podrán ratificarlo. Es que en el pasado era mucho más fácil poder ver de cerca los aviones cuando uno concurría a ese predio. Aún sin ser pasajero de alguno de los servicios.

Cambios de infraestructura, grandes inversiones, mayores estándares de seguridad y muchos otros pueden ser los motivos de los cambios. Pero, actualmente no es raro visitar esa estación (siempre que uno no viaje) y retirarse con la alta probabilidad de ni siquiera ver un avión. Es raro: ir a un aeropuerto y no ver un avión.

No hace falta describir la curiosidad que estos "gigantes del aire" generan en cualquier persona, en grandes y chicos. Tampoco este es un reclamo a nadie. Pero... ¡Que bueno es poder ver un avión de cerca!

Te invito a recorrer estas fotos tomadas de @SpottersCordoba, una cuenta de Twitter que reúne la pasión entre quienes gozan de observar y registrar todos estos fenómenos asociados a la aviación. Desde allí, en distintas oportunidades han recordado por ejemplo que antes había zonas donde, alambrado de por medio, se podían ver los aviones y a pocos metros de distancia.

“Retro COR: Un Boeing 747 de Aerolíneas Argentinas, preparándose para emprender un nuevo vuelo a Miami. Inolvidable vista publica que ofrecía el viejo aeropuerto cordobés (1998).”— Spotters Cordoba on Twitter Link Spotters Cordoba on Twitter

“Antigua y extrañada zona del aeropuerto Córdoba, que permitía al publico tener a los aviones a pocos metros de distancia. Lamentablemente este lugar paso a ser un sector restringido desde el 5 de mayo de 2006.”— Spotters Cordoba on Twitter Link Spotters Cordoba on Twitter

“Plataforma del aeropuerto Cordoba en el año 1995.”— Spotters Cordoba on Twitter Link Spotters Cordoba on Twitter

“Retro COR: Un Fokker 100 de TAM alternando en Córdoba, con el livery especial de MAM (Museu de Arte Moderna). Algunos años después, estos aviones comenzaron a volar regularmente y en forma chartera a Pajas Blancas (1997).”— Spotters Cordoba on Twitter Link Spotters Cordoba on Twitter

Spotters Cordoba on Twitter

Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella

Esta estación fue inaugurada el 25 de mayo de 1958, según el sitio especializado en aeropuertos Aena, donde se detalla además que unos meses después recibió la habilitación para funcionar.

Sin embargo, con respecto de lo desarrollado en este artículo, vale recordar que el último cambio trascendental a la infraestructura de la aerostación se concretó en 2006, cuando por medio de inversiones millonarias se concibió el edificio que conocemos en la actualidad.