“Buen día. Como sabrás hoy se cumple un mes desde que asesinaron a mi hermano, un mes de la peor noche de mi vida” publicaba Soledad Laciar un posteo en redes sociales este Domingo con el mensaje de su hijo y hermano de Blas, al cumplirse un mes del inexplicado asesinato del adolescente.

“Hoy tuve la idea de que todo aquel que desee y desde la red social que tenga(si son todas mejor), suba un recordatorio con el hashtag #JusticiaPorBlas en el horario de las 19:00hs. Si todos juntos hacemos esta especie de “ruido” a la misma hora podemos juntos lograr un cambio y seguir haciendo que el pedido de justicia por mi hermano, y porque esto no se repita, sea posible. Espero tu apoyo, y que hagas llegar este msj a todo aquel que quiera apoyarnos. Muchas gracias!” publicó Juan, hermano de Blas quien hace justo un mes recibió un disparo policial y murió.

Temprano el Domingo, Soledad Laciar posteó: “Hace un mes me estaba enterando de la peor noticia que me podía dar la vida. Te prometí que no iba a descansar hasta hacer justicia. Prepárense. Va a caer hasta el último responsable. Te amo hijo. Y te extraño cada segundo de mi vida. Sé que ya volaste alto... muy alto, porque estabas lleno de luz. Y así te recuerdo.”

Más tarde, ya avanzado el Domingo, la propia madre de Blas publicó: “Van a tener la mala suerte de conocerme pidiendo justicia. Nadie va a pararme. Este sistema de mierda va a tener que hacerse responsable, del primero al último.”

Fueron muchos los que se sumaron al hashtag #JusticiaPorBlas que se convirtió en tendencia a los pocos minutos de iniciada la convocatoria: