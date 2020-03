Graciela Baez Sosa, la mamá de Fernando, el joven brutalmente asesinado a manos de un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell, pidió nuevamente justicia por su hijo.

Este 18 de marzo se cumplen dos meses del fallecimiento que conmocionó a toda la opinión publica.

En diálogo con Canal 13, Graciela expresó: "Lo que le hicieron no tiene palabra. No puedo superar la muerte de mi hijo, lo mataron de una manera muy cruel. No le dieron la oportunidad defenderse. Nuestra vida ya no tiene sentido. Me siento muy infeliz, cada día que pasa siento que me voy acabando. Pero trato de ser fuerte para seguir adelante”.

Hay ocho detenidos por el crimen de Fernando y se encuentran en la cárcel de Melchor Romero.

La defensa de los rugbiers solicitó el beneficio de prisión domiciliaria y este jueves se iba a tratar el tema en audiencia, sin embargo por la situación del coronavirus, se suspendió.

Graciela pidió que "no les den la domiciliaria" para que se hagan responsables y que la situación del coronavirus "no tape" la causa.

"Nunca pensé que mi hijo volvería en un cajón. Lo difícil que fue reconocerlo, porque estaba destruído. Lo extraño, muy injusto lo que le hicieron. Pido justicia y no a la domiciliaria“, argumentó conmovida entre lágrimas.