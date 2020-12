El mundo de la moda se encuentra de luto. Falleció uno de sus más grandes referentes, Pierre Cardin (98 años) uno de los responsables de la era dorada de la moda en el siglo XX y el hombre que revolucionó el sector con el prêt-à-porter y sus diseños futuristas.

El deceso se produjo este martes en el hospital americano de Neuilly, en las afueras de París, la ciudad desde donde creó un imperio internacional que siguió dirigiendo hasta su último aliento.

Aún no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento. “Es un día de gran tristeza para toda nuestra familia. El gran diseñador que fue atravesó el siglo dejando a Francia y al mundo una herencia artística única en la moda, pero no solamente”, se limitaron a decir sus allegados en un comunicado, en el que se declararon “orgullosos de su ambición tenaz y de la audacia de la que dio muestras toda su vida”.

Nacido el 2 de julio de 1922 en San Biagio di Callalta, Italia, como el menor de los siete hijos de una familia de agricultores, Pietro Costante Cardini creció en Francia, donde se instalaron sus padres huyendo del fascismo de comienzos del siglo XX, cuando quien acabaría siendo conocido como Pierre Cardin tenía apenas dos años.

Su innovación, perseverancia y pasión por lo que hacía lo llevó a ser un hombre de negocios: creó un emporio con su nombre, participó con André Courrèges y Paco Rabanne en la renovación de la alta costura francesa en el periodo de posguerra y encadenó a lo largo de su trayectoria las creaciones futuristas.

Cardin, quien aprendió por primera vez los trucos del oficio con un entonces desconocido Christian Dior antes de presentar su primera colección en 1953, dijo que todavía privilegiaba la originalidad por encima de cualquier otra cosa. “Siempre he tratado de ser diferente, de ser yo mismo”, dijo Cardin a Reuters. “Si a la gente le gusta o no, no importa”, agregó.

Fue conocido por sacudir estilos en la década de 1960 con vestidos futurísticos y otros diseños aptos para una odisea espacial. Además, abrió antes que muchos otros un “puesto” en un gran almacén e hizo desfilar a hombres.

En noviembre del 2014, Pierre Cardin inauguró personalmente el Museosituado en el número 5 de la rue Saint Merri, donde los visitantes podían admirar su pasión por la alta costura, los accesorios, la joyería y el diseño. El museo hoy alberga una colección permanente que se enriquece periódicamente con nuevas piezas elegidas entre las 4000 piezas que se conservan en los archivos de la casa de moda.

El universo de Pierre Cardin se componía por la moda, accesorios, joyería, fragancias, mueble, trajes de teatro, vajillas e incluso los restaurantes que formaban parte de la innovadora marca de Pierre Cardin .

