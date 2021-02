Este viernes, un grupo de abogados y abogadas previsionalistas se reunieron en la puerta de la oficina de la Anses del centro para reclamar por la falta de atención y la lentitud de los trámites.

"Este reclamo desde la Abogacía de Córdoba es para apoyar a los abogados previsionalistas y visualizar que no funciona este organismo esencial del Estado", indicaron en diálogo con Canal 10.

La doctora Vanesa Stietkons indicó que ese sector del derecho representa a "un colectivo de vulnerables que no pueden acceder a la seguridad social". Esto ya que el organismo público no entrega turnos y no contesta por las vías virtuales

"No resuelven los expedientes anteriores a la pandemia. Necesitamos una respuesta a tiempo", reclamó la letrada en representación de los otros abogados que estaban ahí.

Otras profesional lamentó que "nuestros clientes se mueren sin poder cobrar sus juicios" debido a estos retrasos y pidió por "condiciones dignas de trabajo".